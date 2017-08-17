Kurbanlıklar satışa hazır

İSTANBUL (AA) - Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen ve dün gece İstanbul'a giriş yapan kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunulmaya başlandı.

İstanbul'a getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar Sultangazi Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'ndeki görücüye çıkarıldı. Pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar da 600 lira ile bin 200 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Pazarın gözde kurbanlıklarından 22 bin lira değer biçilen "Şampiyon" adlı büyükbaş hayvanın sahibi İstanbul Kasaplar Federasyonu Üyesi Veysel Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırlarında yaklaşık 50 büyükbaş hayvanı satışa sunduklarını dile getirerek, "Sultangazi'de 2.5 yaşında, 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 22 bin lira değer biçtiğimiz Şampiyon'la yarışmaya gireceğiz. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'En büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması'nda Şampiyon'la güzelliği ve kilosu ile adayız. Bu sene yarışmada birinci olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kurbanlıklarını alırken vatandaşların hayvanların raporlarına bakması gerektiğini vurgulayan Günal, bu sene hayvanın bol olduğunu da belirterek, "Büyükbaş hayvanlarımızı kilosuna göre 6 bin lira ile 20 bin lira arasında satışa sunuyoruz. Geçen sene küçükbaş hayvanlar 600 liradan satılırken bu sene bin ve bin 200 arasında satışa sunuldu. Vatandaşlarımız bir çadıra girip de hemen almasınlar, çadırları gezsinler. Hayvanları alırken parlaklığına dikkat etsinler ve yatarken almasınlar." ifadelerini kullandı.

- "Büyükbaşın fiyatında yüzde 20-25 oranında artış var"



Üretici Mustafa Uyanık da Erzurum Palandöken'den yayladan geldiklerini dile getirerek, "Hayvanlarımızı Erzurum yaylalarında belli bir süre yayıldıktan sonra içeri alıyoruz. Özel olarak besliyoruz. Hayvanlarımız çiçek gibi parlıyor. Büyükbaş hayvan kurbanlıklar 8 bin lira ile 13 bin arasında değişiyor. Türkiye genelinde hastalık olduğundan dolayı yüzde 30 civarında küçükbaş hayvanda kaybımız oldu. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Küçükbaş hayvanların da bin lira- bin 500 arasında fiyatları değişiyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 20-25 oranında büyükbaş hayvanların satış fiyatlarında artış var. Küçükbaşta bu oran daha fazla." dedi.

- Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

Sultangazi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden veteriner hekim Ersin Coşkun, Sultangazi'de şu ana kadar 140 çadırın dolduğunu ve yaklaşık 4 bin civarında büyükbaş hayvanın, 200 civarında da küçükbaş hayvanın geldiğini kaydetti. Vatandaşların kurban pazarında dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi veren Coşkun, şöyle konuştu:

"Etrafıyla ilgili, canlı, tüylerinin parlaklığı yerinde, deri elastikiyeti sabit, ağzından ve burnundan akıntı gelmeyen hayvanlar, kurban için ideal hayvanlardır. Hayvanın kuyruğunun bir kısmı yoksa, gözünün biri körse, boynuzu kırıksa, ağzından ve burnundan akıntı geliyorsa, bunlar kurban için uygun değiller. Hayvanlar bu kesim alanına girerken de Veteriner Sağlık Raporu kontrol ediliyor. Daha sonra kulak küpe numaralarıyla, Veteriner Sağlık Raporu uygun mu, onlara bakılıyor. Hayvanın genel durumu muayene ediliyor. Dişi hayvan kesimi de kısıtlandı, gebe olmayan kurbanların kesimine izin veriliyor. Belediyeler tarafından kurulan kurban pazarlarında 24 saat veteriner hekim olduğu için, hayvanların sağlık yönünden her türlü taraması gerçekleşmektedir."

Bakanlığın yeni uygulamasından bahseden Coşkun, "Bakanlığımızın yeni bir uygulaması var. hayvanbilgi.tarim.gov.tr'den ulaşabilecek bir sorgulama alanı var. Kurbanlık olarak düşünülen hayvanın kulak küpe numarası bu internet sitesine girildiğinde sorgulama yapıldığında hayvanın ırkı, yaşı ve aşılama bilgilerine ulaşılıyor. Böylece hayvanın kurbanlığa uygun olup olmadığı da bu şekilde anlaşılıyor." şeklinde konuştu.