Kurbanlıklara

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların taşınmasını "drone"larla takip ediyor.

Bilecik-Bozüyük karayolunda denetim yapan ekipler, özellikle açık kasa kamyon ve kamyonetleri durdurdu. Sürücü belgelerini inceleyen ekipler, araçların kasalarını kontrol etti. Drone ile çalışan ekipler, yaptıkları işlemleri kameralarla kayıt altına aldı.

Kurban Bayramı'na kadar sürecek denetimlerle olumsuz görüntüler oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücülere İçişleri Bakanlığınca bastırılan broşürleri de dağıtan ekipler, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram ediyor.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce de ekiplerin denetim yaptığı yerlerde incelemelerde bulundu.

Vali Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatının Kurban Bayramı öncesi yoğun çalıştığını söyledi.

Ekiplerin trafiği kontrol altına almak için görev yaptığını dile getiren Büyükakın, "Ekipler, bayramda yaşanan can kayıplarını önlemek, bayramı gerçekten bayram tadında yaşamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu denetimler, Kurban Bayramı tatili süresince devam edecek. Vatandaşlarımıza kazasız, belasız yolculuklar diliyor, bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.