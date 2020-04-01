Küresel dayanışma programını hayata geçiriyor

Dünya Sağlık Örgütü /Birleşmiş Milletler Vakfı COVID-19 fonuna ve seçilmiş organizasyonlara 2 milyon Euro değerinde bağış.

- 5 milyon adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışı

- Henkel fabrikalarında dezenfektan üretimi.

- Kuaförler için esnek ödeme şartları.

- Çalışmalarını evde, ofiste, sahada ve fabrikalarda sürdüren çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak.

Henkel küresel COVID-19 salgını ile yüzleşmek durumunda kalan çalışanlar, müşteriler ve toplulukları desteklemek amacıyla kapsamlı küresel bir dayanışma programını duyurdu. Bu programın içeriği:

1. Dünya Sağlık Örgütü/Birleşmiş Milletler Vakfı fonuna ve diğer organizasyonlara bağış: Salgınla mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, 2 milyon Euro çeşitli fon ve organizasyonlara bağışlanacak. Fritz Henkel Vakfı direkt olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (UN) Vakfı tarafından hayata geçirilmiş olan COVID-19 Dayanışma Katkı Fonu’na 1 milyon Euro değerinde bağışta bulunacak. Bu bağış, ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlama, tanı laboratuvarlarının donanımı, veri toplama ve analizinin geliştirilmesi ve yoğun bakım ünitelerinin oluşturulması ve bakımlarının yapılmasının yanı sıra, potansiyel aşı ve tedavilerin araştırma ve geliştirme süreçlerini hızlandırmaya katkı sağlayacaktır. Fritz Henkel Vakfı, dünyadaki farklı organizasyonlara ve ortaklarına toplam 1 milyon Euro değerinde gerçekleştireceği bağışın yanı sıra, krizle mücade eden kararlı çalışanlarının gönüllü çabalarına da destek olacak.

2. Kişisel ve evde kullanım amaçlı hijyen ürünleri bağışı: Henkel aynı zamanda dünya genelinde, 5 milyon adet kişisel ve ev hijyen ürünü bağışlayacaktır. Bağışlanacak ürünler arasında el dezenfektanı, sabun ve koruyucu ekipmanların yanı sıra deterjanlar, dezenfektanlar ve evde kullanılan diğer temizlik ürünleri bulunmaktadır. Henkel’in kurumsal vatandaşlık ekibi bu bağışları hayır kurumları, yerel makamlar ve dünya genelinde işbirliğinde bulunduğu ortaklarıyla yakın bir koordinasyon içinde gerçekleştirecektir.

3. Üretim tesislerini dezenfektan üretimine yönlendirme: Ek olarak, Henkel belirlenmiş üretim tesislerinde dezenfektan üretimi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu ürünlerle, Koronavirüs’le mücadelelerinde kamu kuruluşlarına ve profesyonel gruplara yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

4. Belirli iş ortakları için iyileştirilmiş ödeme şartları: Henkel aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli kuaförleri mevcut zorlu koşullar içinde desteklemek amacıyla iyileştirilmiş ödeme şartlarını gündemine alacaktır.

5. Kriz yönetimi ve çalışanlar için güvenlik tedbirleri: Henkel, krizin başlangıcından itibaren ülkesel, bölgesel ve küresel düzeyde harekete geçen kriz yönetim ekipleriyle mevcut durumu proaktif bir yaklaşım doğrultusunda ele aldı. Kriz yönetiminin öncelikli hedefi çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerekenleri yapmak ve mevcut zorlu şartlar altında faaliyetleri sürdürmek.

Henkel CEO’su Carsten Knobel konu hakkındaki görüşlerini “Henkel’de bizler, daha önce benzeri görülmemiş bu zorluk karşısında elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Değerlerimiz doğrultusunda ve kapsamlı bir küresel dayanışma programı yoluyla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Salgına karşı mücadelemizi hep birlikte; çalışanlarımızı ve işlerini korumak, müşterilerimize hizmeti sürdürmek ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara destek olmak hedefiyle en üst düzeyde gayret göstererek sürdürmekteyiz.” şeklinde ifade etti.

Carsten Knobel sözlerini, “Aynı zamanda, Koronavirüs’ün Çin’de yayılmaya başlamasından bu yana aktif olan global ve yerel kriz ekiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla üretim alanlarında görevlerine devam eden çalışanlarımız için enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik ek önlemler aldık. Bunlara örnek olarak, enfeksiyon şüphesi durumunda uygulanacak katı kurallar, artırılmış hijyen uygulamaları, vardiyaları ayırmak ve evden çalışmanın mümkün olduğu tüm durumları değerlendirerek üretim alanlarında çalışan sayısını azaltmayı gösterebiliriz.” şeklinde noktaladı.