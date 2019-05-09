"Küresel ekonomi alışılagelmişin dışında seyrediyor"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK/YUNUS TÜRK - İbn Haldun Üniversitesi (İHU) İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mohamad Hammour, küresel ekonominin alışılagelmiş durumun dışında seyrettiğini belirterek, "Tarihi standartları baz alarak ekonomik iyileşmeyi ölçmeye kalkarsak tarihin görülmemiş en iyi ekonomik koşullarına sahibiz. Fakat ülkeden ülkeye değişen bir tatminsizlik gözlemliyoruz." dedi.



Hammour, İHU tarafından düzenlenen sempozyumda, AA muhabirinin küresel ekonomi ve Türkiye'nin küresel ekonomideki rolüne ilişkin sorularını yanıtladı.



Tarihin büyük sosyal bilimcilerinden İbn Haldun’un bakış açısıyla günümüz modern dünyasında karşılaşılan problemlere çözüm arayışında olduklarını dile getiren Hammour, "İbn Haldun, konuları ve problemleri bizim şu anki bakışımızdan farklı bir şekilde ele almış, farklı bir metodoloji ve yaklaşım sergilemiştir. Ekonomi, siyaset ve ahlak bağlamında sorgulamalar yaptığımızda, İbn Haldun’un penceresinden bakarak modern dünyamızın problemlerine çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







- "Dünya şu anda özel ve bir o kadar da çelişkili durumlardan geçiyor"







Prof. Dr. Mohamad Hammour, küresel ekonomi ve siyasette yaşanan gelişmelere değinirken, şunları kaydetti:



"Küresel ekonomi alışılagelmiş durumun dışında seyrediyor. Tarihi standartları baz alarak ekonomik iyileşmeyi ölçmeye kalkarsak tarihin görülmemiş en iyi ekonomik koşullarına sahibiz. Fakat ülkeden ülkeye değişen bir tatminsizlik gözlemliyoruz. İngiltere'nin AB'den ayrılmak istemesi, Fransa'da sarı yeleklilerin pencereleri kırmaya çalışması, Amerikalıların olağan dışı küresel politikalar izleyen bir başkan seçmesi bu tatminsizliğin göstergesi."



Hammour, endişenin, hayal kırıklığının ve hüsranın her geçen gün kendisini küresel siyaset ve ekonomide daha da gösterdiğini söyledi. Bunun da popülist ve aşırı sağcı partilerin işine yaradığına dikkati çeken Hammour, "Bu durum, onların küresel bağlamda etkin olmalarına sebep oluyor. Aslında dünya, şu anda özel ve bir o kadar da çelişkili durumlardan geçiyor." dedi.





- "Günümüzün asıl problemlerinden biri de ahlaki değerlerin yitirilmesi"







İHU İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Hammour, günümüzün asıl problemlerinden birinin de ahlaki değerlerin yitirilmesi olduğunu vurguladı.

Çevresel problemler, gelecek beklentilerinin karşılanmaması ve küresel tedirginliğin bu problemin belirtilerinden olduğuna işaret eden Hammour, şöyle devam etti:

"Bunun birçok batı ülkesinde yaşandığını ve ekonomik refahın son gelen nesil ile geniş olarak paylaşılmadığını görüyoruz. Ülke, teknolojik açıdan ilerleme ve gelişme kaydetse bile ABD nüfusunun yüzde 90’ı son 30 yıldır yaşam standartlarının gelişmediği konusunda şikayetçi. Bu tür eşitsizlikler gelecek tedirginliğine sebep oluyor. Çünkü içinde bulunduğumuz liberal düzende, siyasi olarak verilen bir söz ekonomik ferahlık olarak kendisini göstermek zorunda. Ahlaki temeli baz alarak ekonomik kalkınmadan daha önemli bir şey olmadığını düşünüyorum. Aslında bu da tam olarak modern toplumlarımızın ortak amaçlarında biri olmalı."





- "Türkiye, coğrafi olarak başka bir ülkenin sahip olmadığı imkanlara sahip"





Prof. Dr. Mohamad Hammour, Türkiye'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Coğrafi olarak Türkiye'nin başka bir ülkenin sahip olmadığı imkanlara sahip olduğuna işaret eden Hammour, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam olarak, doğu ve batının ortasında köprü niteliği görüyor. Şunu söylemek isterim ki, entelektüel açıdan bakarsak da Türkiye, doğu ve batının ortasında bir köprü niteliğinde. Küresel ekonomik ve siyasete tam olarak entegre olmuştur. Modern ve modern olmayan dünyanın mirasını sırtında taşımış ve muhteşem medeniyetlerin yer aldığı topraklarda yer alıyor.

Bu mirasa ve medeniyete sahip olan Türkiye'de, tarihin gördüğü en büyük sosyal bilimci olan İbn Haldun’un bakış açısıyla modern dünyamızın problemlerine çözüm aramak en doğru adımlardan bir tanesi. İstanbul gibi iki kıtayı bir araya getiren bir şehirde gerçekleşmesi açısından da çok önem arz ediyor. Öyle sanıyorum ki bu ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri, daha büyük bir anlayış ve bilgeliğe geçiş için sahip olunan potansiyelin farkındadırlar. Küresel ve ekonomik açıdan daha iyi bir geleceğe geçiş bağlamında özel bir rol sahibi olduklarının farkındadırlar."



