Küresel iş gücünde 164 milyon göçmen bulunuyor

BERLİN (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), geçen yıl dünyadaki yaklaşık 277 milyon uluslararası göçmenin, 164 milyonunu göçmen işçilerin oluşturduğunu bildirdi.

ILO’nun Göçmen İşçiler Küresel Tahminleri başlığını taşıyan ve 2013-2017 dönemini kapsayan raporuna göre, geçen yıl dünyadaki uluslararası göçmen sayısı yaklaşık 277 milyon ulaşırken küresel göçmen işçiler, 234 milyona olarak belirlenen çalışma çağındaki göçmen nüfusun (15 yaş ve üzeri) yüzde 70’sini oluşturmakta.



Rapora göre, 2013’de 150 milyon olarak hesaplanan göçmen işçi sayısı, geçen yılın sonunda yüzde 9 artarak 164 milyon kişiye yükseldi. Erkekler bu kesimde 96 milyonla çoğunluğu oluştururken göçmen kadın işçi sayısı 68 milyon olarak hesaplandı.

Göçmen işçilerin yüzde 67,9’u (yaklaşık 111,2 milyon kişi) yüksek gelir grubuna giren ülkelerde yaşarken, yüzde 30,5’i (30,5 milyon kişi) orta gelir grubu ülkelerinde, yüzde 10,1’i (16,6 milyon kişi) düşük orta gelir grubu ülkelerinde ve yüzde 3,42’si de (5,6 milyon) düşük gelir grubu ülkelerinde yaşıyor.

Göçmen işçiler yüksek gelir grubundaki ülkelerde toplam iş gücünün yüzde 18,5’ini oluştururken, bu oran düşük gelir grubu ülkelerde yüzde 1,4’e kadar düşüyor.

ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik (WORKQUALITY) Bölümü Direktörü Manuela Tomei konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yirmi yılda bağımsız olarak istihdam arayışında olan kadın sayısının arttığını belirterek, “Bu kadınların cinsiyet ve milliyetlerinden dolayı karşılaştıkları ayrımcılıklar, erkek meslektaşlarına kıyasla, hedef ülkelerdeki istihdam olanaklarını azaltmaktadır.” ifadesini kullandı.



