Küresel Isınma Kurultayı ‘Temiz Enerji, Temiz Kentler’ sloganı ile İzmir’de yapıldı

Yerel yöneticilerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kurultay’ın sloganı olan ‘Temiz Enerji, Temiz Kentler’’ çağrısı destek buldu.

Kurultay'ın açılış konuşmalarını EGD Başkanı Celal Toprak, Küresel Isınma Kurultayı Komitesi adına Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı adına EBSO Enerji Grubu Başkanı Muhsin Dönmez ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 11 yıldır gerçekleştirdiği kurultay ile sahip olduğu vizyonu gösterdiklerini dile getirdi. Soyer, “Ekolojik yıkım, insanın kendini doğanın sahibi görmesi sebebiyle tüm yaşamımızı tehdit ediyor. Doğada yarattığımız her tahribat iklimde yarattığı etkiyle hepimizi etkiliyor. Toplumların farklı kesimlerinden insanlar karşı karşıya olduğumuz bu tehditten gezegenimizi korumak için uzun süredir çalışıyor. 2015 Paris İklim Zirvesi’ne devlet başkanlarının yanı sıra belediye başkanları da davet edildi. Bununla uluslararası bir zirveye ilk defa belediye başkanları da davet edilmiş oldu. Çünkü anlaşıldı ki, bu mücadele hükümet kararları, mevzuat düzenlemeleri veya yasalarla yürütülemez. Aşağıdan yukarıya sahiplenilmesi ve yerel yönetimlerle, vatandaşların dahil olması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Pek çok hükümetin, doğaya zarar veren mevcut politikalarını değiştirmemekte ısrarcı olduğunu görüyoruz. Oysa içecek suyumuz, soluyacak havamız ve üzerinde yaşayacağımız bir toprak kalmadığında yönetilecek şehirler ya da ülkeler de olmayacak. Dolayısıyla tüm karar vericilerin bu sürece karşı derhal adım atması gerekiyor” dedi.

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirler arasında İzmir’in ön sıralarda yer aldığına dikkat çeken Soyer şu ifadeleri kullandı: “İnsanın havayla, suyla, iklimle, doğanın tüm bilişenleriyle dost olduğu bir kent yaratmayı en başından beri hedefliyoruz. Bu nedenle sadece insanların değil, yanı başımızdaki flamingoların da başkanı olacağımı ifade etmiştim. Doğaya uyumlu bir yerel yönetim anlayışını inşa etmek için strateji hazırlıyor ve adım atıyoruz. İklim değişikliğine uyum sağlayacak politikalar geliştirmek için ilk olarak İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’nı kurduk. Sera gazı emisyonumuzu yüzde 20 azaltma taahhüdümüzü, İklim ve Enerji İçin Başkanlar Sözleşmesiyle 2030’a kadar yüzde 40 oranında emisyonumuzu azaltacağımız şekilde yeniledik. Yaşanabilir İzmir için güneş enerjisinden elektrik üretimini arttırmayı önceliklerimiz arasına koyduk. Bu doğrultuda, Menderes’teki Solar Çamur Kurutma Tesisi’nin, Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı ve Spor Salonu’nun, Seyrek Hayvan Barınağı’nın Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu’nun çatılarına güneş santralleri kurduk. ESHOT filomuzda bulunan 20 elektrikli otobüsü, yılbaşında 40’a çıkarıyoruz. ESHOT’un Buca’daki atölye binalarına bunların elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için güneş santralleri kurduk.”

İzmir’de sağlıklı, güvenilir ve temiz ulaşım yöntemlerini kullanmayı amaç edindiklerini vurgulayan Soyer, “İzmir’i ‘Demir ağlarla örüyoruz’ dememizin nedeni, sağlıklı, güvenilir ve temiz ulaşım yöntemlerini İzmir’de hakim kılmaya çalışmaktır” dedi. Aliağa İtfaiyesi’nde 68, Bergama Mezbahasın ’da 74 ve Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 35 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurmak için çalışma başlattıklarını aktaran Soyer, yeni doğan her bebek için fidan dikeceklerini de söyledi. Soyer, “Geçtiğimiz hafta Harmandalı’da açtığımız biyogaz tesisi ile atıktan enerji üretme devrini başlattık. Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa’da da dört yeni atık tesisini en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Türkiye ve dünyanın en güzel doğal alanlarından Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için resmi başvurumuzu yaptık. Ülkemizin her tarafında karşılığını gördüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İzmir’de doğan her bir bebek için bir fidan dikeceğiz. Bebeklerimiz, kendileri için dikilen ağaçlarıyla büyüyecek. 35 yaşayan park kurarak, bunları yeşil koridorlarla kırsal alanlara bağlamayı hedefliyoruz. Bve benzeri buluşmaların artması ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, konuşmasında, “11 yıl önce iklim değişikliği konusunda farkındalığa katkı yapmak için yola çıkmıştık. İklim değişikliği ayrım yapmadan tüm insanlığı etkiliyor. Hepimizi aynı gemideyiz. Bu kötü gidişe dur demek için herkesin elini taşın altına koyması lazım yoksa yarın çok geç olacak. Biz bir gazeteci örgütü olarak elimizi taşın altını koyduk. Bu mücadeleye omuz verdik” İfadelerini kullandı.

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi adına söz alan Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise “Doğa içinden insanı aldığınız zaman kendi dengesini çok güzel kuruyor ve kendisini sürekli yeniliyor. Bütün bu olayı yaratan biziz. Bu konuda önlem almak için elimizden geleni yapmalıyız. Biz çocuklarımızı sokakları kirletme diye yetiştiriyoruz. Japonlar sokakta çöp görürsen al çöpe at diyerek yetiştiriyor. Bu nedenle Japonya’da sokaklar tertemizdir. Markamız kendi yarattığı kirliliğin ve küresel etkinin çok farkında. Bundan 50 yıl önce araç sayısının artacağını ön görüyor ve kendi yarattığımız kirliliğin önüne geçelim diyerek hibrit teknolojiyi uyguluyor. Marka fabrikalarında yenilebilir enerji kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar adına EBSO Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez katıldı. İnsanların şehirleşmeye başladığı günden itibaren dünyanın kaderinin farklı yönde ilerlemeye başladığını dile getiren Dönmez, “Yapılan çalışmalarda küresel ısınmanın büyük oranda insan kaynaklı olduğuna dair kanıtlar, her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kasım ayında ülkemizde mayıs ayını yaşıyor olmamızın sebebi küresel ısınmadır. Doğaya zarar vermeden ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. İzmir yenilebilir enerjide çok büyük avantaja sahip. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak sorumluluğumuzun farkındayız” diye konuştu.

Gençler adına söz alan lise öğrencisi Gamze Ece Akçin, “Dünyamız için çok önemli olan küresel ısınma bizi çok büyük etkiliyor etkileyeme devam ediyor bir şekilde dur demezsek gelecek yıllarda o bizim sonumuzun getirecek. Yapay zeka geliştirebilecek bilince sahip yüzünden ortaya çıktı. Küresel ısınmaya dur de” dedi.

ÜÇ OTURUMDA SORUNLAR ELE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından Kurultay'ın ‘Temiz Enerji, Temiz Kentler Medyanın Bakışı’’başlıklı ilk oturumuna geçildi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyesi- İcra Başkanı Mehmet Aktaş yönetiminde gerçekleştirilen oturumun konuşmacıları; Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel, Yeni Asır Ekonomi Köşe Yazarı Gonca Elibol,Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Ebru Şengül Çevrioğlu, TRT - Gazeteci Köşe Yazarı Ahmet Aydın Akansu oldu.

Kurultay'ın ikinci oturumunda ise ‘’Temiz Enerji, Temiz Kentler Ekonomi Dünyası’nın Bakışı'' konusu ele alındı. - İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı- EGD İzmir Temsilcisi Dilek Gappi’nin yönetiminde gerçekleştirilen oturumun konuşmacıları; GENSED Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir, EBSO Enerji Grubu Başkanı Muhsin Dönmez, Skal İzmir Başkanı Emre Gezgin, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz oldu.

Kurultay'a ‘Temiz Enerji, Temiz Kentler Yerel Yönetimlerin Bakışı’’ başlıklı forumla devam edildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın yönetiminde gerçekleştirilen forumun katılımcıları ise şöyle oldu: Karşıyaka Belediye Başkanı Op. Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü / Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım, Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu.

EGD XI. Küresel Isınma Kurultayı katılımcılara verilen ''Sertifikat Töreni'' ile devam etti.