'Küresel Katılım Finans Zirvesi' başladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortaklığında “İnsani Finans” temasıyla düzenlenen “Küresel Katılım Finans Zirvesi” (Global Participation Finance Summit-GPAS Istanbul) Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.

Zirvenin açılışında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu.

Erdoğan, mesajında, dünyada insani değerlerin maddi değerlerin gerisinde kaldığı, toplumlarda gelir adaletsizliğiyle başlayan huzursuzluk ve gerginlik ortamının tüm insanlığı etkisi altına aldığı günlerden geçildiğini kaydetti.

Gelişmiş ülke kriterlerinin finansal güce dayandırılmasının tüm ülkeler arasında kriz ortamlarının yoğunlaşmasına, barış içinde yaşama hayallerinin ertelenmesine sebep olduğunu belirten Erdoğan, “İnsanı ve insanlığın evrensel mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmayı, insanı insan yapan değerleri ve insanın kendisini önemsemeyi ilke edinmiş girişimci, yatırımcı ve profesyonelleri bir araya getiren GPAS İstanbul Zirvesi’nin, tüm toplumların huzur ve refahına değerli katkılarda bulunacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En kıymetli hasletleri iyilik, paylaşma ve dayanışma olan milletimizin, bu hususlarda önderlik yapması, üretim, yatırım ve paylaşım ekonomisini ön planda tutan zirvenin İstanbul’da gerçekleştirilmesi ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

İnsani finans bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor

“Küresel Katılım Finans Zirvesi”, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) destekleriyle düzenleniyor.

50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi ile bin kurumsal yatırımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun katıldığı zirve, iki gün sürecek.

Zirvede, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenlerin de yer alacağı oturumlarda 200’den fazla konuşmacı insani finansı tartışacak.

Organizasyon kapsamında 75 farklı oturumda sektör temsilcileri ve bürokratların katılımıyla insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydalar masaya yatırılacak.

Zirve kapsamındaki insani finans panelleri ve inovasyon tartışmaları ile farkındalık sağlanması, “Business Scholl” ile insani finans dünyasının anlatılması, fon ve girişimci görüşmeleriyle yeni yatırımların geliştirilmesi, devlet ve sektör panelleriyle fikir paylaşımları yapılması, eğitim programlarıyla insani finans bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Mücahid Eker