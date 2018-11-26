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"Küresel ücret artışı 2008'den bu yana en düşük seviyede"

- ILO, küresel ücret artışının 2008'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, dünyadaki kadınların da erkeklere göre hala yüzde 20 az daha kazandığını duyurdu - ILO Genel Direktörü Guy Ryder: - "Bu şekilde duraksama gösteren ücret artışları, ekonomik büyümenin ve yükselen yaşam standartlarının önündeki en büyük engeldir" - "Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları, günümüz sosyal adaletsizliğinin en büyük tezahürlerinden birini temsil ediyor"

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Anahtar Kelimeler:
ILOILO Genel Direktörü Guy RyderILO'nun 2018/2019 Küresel Ücretler RaporuUluslararası Çalışma Örgütü
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