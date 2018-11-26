"Küresel ücret artışı 2008'den bu yana en düşük seviyede" - ILO, küresel ücret artışının 2008'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, dünyadaki kadınların da erkeklere göre hala yüzde 20 az daha kazandığını duyurdu - ILO Genel Direktörü Guy Ryder: - "Bu şekilde duraksama gösteren ücret artışları, ekonomik büyümenin ve yükselen yaşam standartlarının önündeki en büyük engeldir" - "Cinsiyete dayalı ücret farklılıkları, günümüz sosyal adaletsizliğinin en büyük tezahürlerinden birini temsil ediyor"

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:56