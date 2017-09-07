Kurmay yarbay, TOMA'lara piyade tüfeğiyle ateş etmiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski komanda uzman erbaş Abdullah Çelen, 15 Temmuz'da mesaideyken eski tabur komutanı kurmay yarbay Ejder Yıldırım'ın aracını 12.00-12.30 gibi tabur komutanının park yerinde gördüğünü, ancak ziyarete geldiğini düşündüğünü belirtti.

Mesaisini normal şekilde bitirip önce kardeşinin evine, oradan kardeşinin aracıyla kendi evine gittiğini, sonra da ailesiyle alışverişe çıktıklarını anlatan Çelen, saat 22.00 civarında eve döndükten sonra arkadaşı Emrah Sevinç'in arayıp alarm verildiğini ve takım komutanının derhal birliğe gelmeleri yönündeki emrini ilettiğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanı'nın kaçırıldığını, Ankara Emniyet Müdürlüğünü teröristlerin ele geçirdiğini öğrendiğini öne süren Çelen, silahını, hücum yeleğini ve kompozit başlığını aldıktan sonra bir zırhlı araca bindiğini bildirdi.

Çelen, zırhlı araçların 3 No'lu nizamiyeye doğru dizildiklerini ve nizamiyede Yıldırım'ın beklediğini belirterek, "Yıldırım, her tarafa emirler yağdırıyordu. Derhal çıkış yapmamız gerektiğini, aksi takdirde geç kalacağımızı söylüyordu. Emir komutanın kendinde olduğunu vurgulayarak, çıkış için hazırlık yapmamızı söyledi ve Savaş Kabaklı'nın yanına gitti." dedi.

Telefonunda, Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığı haberini gördüğünü ancak tıkladığında içeriğine ulaşamadığını öne süren Çelen, bundan sonra bir terör saldırısı olduğunu düşünmeye başladığını ifade etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yolu kapatan TOMA'lara ateş etmediğini, uçaksavarın namlusunu havaya diktiğini anlatan Çelen, teröristler araçları ele geçirmiş olsa da devletin malına zarar vermek istemediğini ileri sürdü.

- Hava desteğini de Yıldırım istemiş

Çelen, "Benim araçtan TOMA'lara ateş eden kurmay yarbay Ejder Yıldırım'dır. Yıldırım'ın HK 33 piyade tüfeğiyle TOMA'lara ateş ettiğini gördüm." diye konuştu.

Çelen, sözlerine şöyle devam etti:

"Osman adlı kişiyi benim araçtan aradı Ejder Yıldırım. İlk bomba, bu Osman adlı şahsı aradıktan sonra gerçekleşti. Yıldırım, hava desteği istedi. TOMA'ların yanına geldiğimizde F16'lar alçak irtifadan uçarak sonik patlamaya neden oluyordu. Ejder Yıldırım daha sonra geri çekilmemizi söyledi. ZPT'ler geri çekildiğinde büyük bir patlama oldu. F-16 sanırım ilk bombayı yola bıraktı. Bu anda Ejder Yıldırım ZPT'nin üzerine çıkarak ateş emri veriyor, ZPT'lerin ilerlemesi için emirler yağdırıyordu. Adam çıldırmış gibiydi. Herkes ilerledi. Şoförler zaten er, çoğu araç komutanı uzman erbaş, üç subay var, geri kalan uzman çavuş, er. TOMA'ların yanına gelince öndeki araca emir vererek TOMA'ları ittirme emrini de Ejder Yıldırım verdi. TOMA'ların ittirilmesiyle açılan yoldan geçerek emniyetin nizamiyesine geldik."

Daha sonra ortalığın biraz sakinleştiğini, Ejder Yıldırım'ın da 'araçtan in' emri verdiğini aktaran Çelen, Ejder Yıldırım emniyet önündeki polislerle konuşurken, tabanca sesleri gelince kendisinin ZPT'nin içine oturduğunu, dışarıdaki üç erin de araca geldiğini bildirdi.

Çelen, "Oturduktan sonra tekrar üst kapaktan dışarı baktığımda üsteğmen Ali Görmez'in polislere 'Bunlar FETÖ'nün polisleri, ateş edin, ateş serbest.' diyerek polislere ateş açtığına ve burada bir polisin vurularak yere düştüğüne, yaralananlar olduğuna şahit oldum." dedi.

Emniyet içindeki silah sesleri üzerine kendisinin de birkaç el ateş edip tekrar ZPT'de oturduğunu vurgulayan Çelen, Ejder Yıldırım'ın da sürekli ateş emri verdiğini anlattı. Çelen, "Bu sırada Ali üsteğmen 'Siz araçlara binin, dışarıda kimse kalmasın, birazdan içeri gireceğiz.' dedi. Aracıma bindim. Ben bindikten sonra çok fazla geçmeden bir uçak daha bomba bırakmış." ifadesini kullandı.

Bir süre sonra araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünün bahçesine girdiklerini, TEM şube önündeki banka şubesi yanında durduklarını belirten Çelen, "Teröristleri arayıp, bulup etkisiz hale getirmemiz gerekiyordu. Binaya yönlendirildik." diye konuştu.

Çelen, bu sırada Ejder Yıldırım'ın TEM binasına ateş ettiğini, yine Yıldırım'ın emriyle odalara baktıklarını, bazı kapı ve camların kırık olduğunu gördüğünü anlattı.

Ejder Yıldırım'ın, binayı kontrol altına aldıktan sonra başka bir ekibe devretmek üzere kendisini ve beraberindeki bazıları er, 11 kişiyi bıraktığını ifade eden Çelen, ancak binayı kime devredeceklerini bilmediklerini öne sürdü.

- "Ellerimi kaldırıp polisleri çağırdım"

Çelen, bir süre sonra bina dışında gördüğü 2-3 kişilik polis grubuna seslendiğini ancak başka gürültülerden dolayı sesini duyuramadığını, ne olduğunu öğrenmek ve binada terörist olmadığı için TEM şubeyi polise devretmek istediğini belirtti.

İçeri girip tekrar çıktığını, seslenmesine rağmen duyan olmayınca havaya bir el ateş ettiğini ve silahını omzuna astığını bildiren Çelen, kendisini farkeden polislerin bir anda geri çekildiğini aktardı.

Çelen, şunları söyledi:

"Ellerimi kaldırıp polisleri çağırdım. Silahı yan tarafıma saldım. Polis memuru da ateş etmemem gerektiğini söyleyip yanıma geldi. Yerimi belli etmek için havaya ateş ettiğimi söyleyip kendimi ifade ettim. Silahımı hiçbir polis memuruna ve vatandaşlarımıza doğrultmadım. Doğrultmam da. kesinlikle ateş etmedim ama havaya ateş ettim."

Burada terörist unsurlar bulunduğunun söylendiğini, polise destek olarak geldiklerini, şimdi kışlaya dönmek istediklerini konuştuğu memura aktardığını öne süren Çelen, polisin kalkışma olduğunu belirtmesi ve yaşananları anlatmasından sonra kandırıldıklarını, bunlardan haberdar olmadıklarını ifade ettiğini aktardı.

Çelen, polisin, vatandaşların darbetme durumu olabileceği için burada kalmalarını, kendilerini koruyacaklarını söylemeleri üzerine silahlarını bırakıp, onlara "sığındıklarını" kaydetti.

"Darbe olduğunu burada öğrendim." diyen Çelen, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada, tutuksuz sanıklardan eski erler S.O, U.Ç. ve M.K. de savunma yaptı.

Sanık savunmalarının ardından duruşma yarına ertelendi.