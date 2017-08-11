ÇANAKKALE (AA) - ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki tarihi hamam, işletmecisi tarafından yeniden düzenlenip kafeye dönüştürüldü.

Geçen yıl hizmete açılan Hamam Kafe, 600 yıllık hamamın özelliklerini koruyor. Kurnaları, üzerine yerleştirilen camlarla sehpaya dönüştürülen, çeşmeleri ise aksesuar olarak yerinde korunan kafeye gelenler, mermerlerin üzerine serilen minderlerde oturuyor.

Göbek taşı korunan ve üzerine yöreye özgü eşyalardan oluşan dekoratif malzemeler yerleştirilen kafeye 2 yıl önce yıkanmaya gelenler, bugün çay yudumluyor, sıcak havada tarihi mekanın doğal havasında serinliyor.

Saat 10.00'da açılıp 22.00'de kapanan Hamam Kafe'nin menüsünde soğuk ve sıcak içecekler ile kahvaltı hizmetinin yanı sıra atıştırmalıklar da bulunuyor.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan kafenin işletmecisi Cengiz Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve uzun yıllar hizmet veren Seferşah Hamamı'nın 2 yıl önce kapandığını söyledi.

Yaklaşık 600 yıllık tarihi yapıyı kiraladığını, yapısını ve orijinalliğini bozmadan bir yıl kadar restorasyon çalışması yaptıklarını belirten Şenol, şöyle konuştu:

"Yapının atıl bir şekilde kalmasını ve yıkılmasını istemedim. Yok olup gitmesin diye gerekli çalışmaları yaparak hamam kültürünün yaşaması için farklı bir kafe yaptım. Bir yıl önce açtığım mekanın adını da Hamam Kafe koydum. Hamam görünümlü kafe her yönüyle ilgi görüyor. Hamama gelen var gelmeyen var. Bugüne kadar hiç hamama gitmemiş gençlerimiz var. Bugün buraya hamam görmeye gelen gençler var. Hatta 'Hamam demek ki böyleymiş' diyenler var."

- "Yazın serin kışın sıcak oluyor"

Yapı itibarıyla hamamın içinin serin olduğunu anlatan Şenol, "Serinlik için herhangi bir cihaz kullanmıyoruz. Doğalından serin. Kış aylarında da sıcak oluyor. Yaklaşık iki yıl kadar önce hamama yıkanmak için gelenler bugün çay içmeye geliyorlar. Halkımız çok memnun, burada çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Vatandaşlar da biz de çok memnunuz. Burayı uzun yıllar işletmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

Şenol, hamamın kafeye dönüştürülmesi için yaklaşık 180 bin lira masraf yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "Hamam diye geldik kafe çıktı"

Lapseki'den Ezine'ye ziyaret için gelen İbrahim Kıroğlu, kapıdan geçerken hamam yazısını gördüklerini ancak içeriye girdiklerinde kafe ile karşılaştıklarını söyledi.

İlk kez böyle bir tarz yapı ile karşılaştığını dile getiren Kıroğlu, "Bir ziyaret için Ezine'ye gelmiştim. Hamam ve kafe nasıl bir olur diye düşündüm, çok güzel olmuş. Girişimcileri tebrik ederim. Çok hoş bir mekan olmuş. Hamam ortamından bir şey bozulmamış, ayrıca da içerisi çok serin ve çok güzel bir koku var. Çok hoşuma gitti açıkçası." dedi.

Hamama daha önce yıkanmak için gelen ilçe halkından Aydın Dallı ise buraya artık çay içmek için geldiklerini anlattı.

Tarihi yapının yıllarca hamam olarak faaliyette bulunduğunu belirten Dallı, "Tabii zaman geçti ve hamam kültürü giderek azalmaya başladı. Haliyle buraya olan rağbet azaldı. Buranın yok olup gitmesine izin vermeyen işletmeci ağabeyimiz burayı hamam kafeye çevirdi. Eskiden gelip yıkanırdık, şimdi çay içiyoruz. Çok farklı ve güzel oldu." dedi.

Halil İbrahim Özcan da yaz aylarının bunaltıcı sıcağından hamam kafenin serinliği sayesinde kurtulduklarını ifade etti.

Özcan, "Her şey çok doğal, insanın içi açılıyor ve dinleniyor. İşletme sahibini kutluyoruz. Hiçbir görüntüsünü bozmamış hamamın, ve kafe tarzına dönüştürmüş." şeklinde konuştu.