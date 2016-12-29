Kurşun isabet eden kız çocuğunun ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, iki kişiyle tartışırken silahının ateşlenmesi sonucu 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla polis memuru 'nın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık . ile tutuksuz sanıklar Recep Aydın, Coşkun Aydın ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Zeliha Cumo'nun babası Muhammed Cumo da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık , olay günü mesai çıkışı sivil kıyafetli bir şeklide evine gitmek için durakta otobüs beklediğini, iki kişinin kendisine bakıp aralarında konuşmaya başladıklarını daha sonra önüne gelip "Ne bakıyorsun lan" şeklinde hitap ettiklerini anlattı.

Sanık . yanına gelenlere "Ben kimseye bakmıyorum yanlış anladınız" diye cevap verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

''Recep Aydın bana 'şerefsizlik yapma' dedi. Anneme, bacıma ve eşime küfür etti. Sadece kendilerine baktığım için bana bunları söylediler. Daha sonra ikisi birden, tekme ve yumrukla saldırdılar. Yüzümü, gözümü kapadım. 'Polisim, ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Başlarız senin gibi polis memuruna' dediler. Yere düşünce 'Bu polis, bunun silahını alalım' diye konuştular. İkisinden biri, elini belimdeki silaha attı. Bir iki adım kaçmaya çalıştım. Tekrar yakaladılar. Dövmeye devam ettiler. Kaptırmamak için silahı tuttum. Elbiselerim yırtılmıştı, yüzüm, gözüm dağılmıştı, kan içerisindeydi. Daha sonra kendimi koruma ve korkutmak amacıyla belimdeki silahımı panik halinde çektim, iki el yere doğru ateş ettim. Daha sonra tanımadığım biri gelip polis olduğunu söyledi, silahımı ona verdim. Daha sonra bu kişilerin yakınları olduğunu anladığım 10-15 kadar kişi geldi. Beni linç etmeye çalıştılar. Kendimi kurtarmak için ticari taksiye bindim. Ancak gelen grup, beni taksiden çıkarıp dövmeye devam etti. Olay mahallinde dolaşan bir trafik polis memuru gelince kendimi onların arabasına atıp polis merkezine gittim.''

Tutuksuz sanık Recep Aydın da savunmasında, tartışmanın polis memurunun eşine bakmasından dolayı çıktığını, tartışma sonunda polisin kendisini darbettiğini, itiş kakış yaşandıktan sonra polisin silah çıkarıp kendilerini hedef alarak 6-7 el ateş ettiğini ve kendisinin yaralanmadığını ancak amcasının oğlu Coşkun Aydın'ın yaralandığını öne sürdü.

- "Şikayetçi değilim"

Söz alan Zeliha Cumo'nun babası Muhammed Cumo da kimseden şikayetçi olmadığını ifade ederek, ''Olayda kızım Zeliha ölmüştür. Allah'tan gelen bir olaydır. Kızımın ölmesi sonucu 'nın vekili tarafından bana 20 bin lira ödenmiştir.'' dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık 'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da, 18 Mayıs 2016'da izinli olan polis memuru 'nın, otobüs durağında beklediği sırada yanında eşi Recep Aydın bulunan Hanife Aydın'a iddiaya göre uygunsuz laflar söylediği, Hanife Aydın'ın olay çıkmaması için 'ya bakmakla yetindiği, ancak olayı eşi Recep Aydın ve akrabası Coşkun Aydın'ın fark etmesi üzerine . ile kavga ettikleri anlatıldı.

Müşteki şüpheli olan Recep ve Coşkun Aydın'ın polis memuru 'yı yaraladıkları, hemen sonrasında ise polis memurunun geri çekilerek üzerinde taşıdığı tabancayla kavga ettiği kişilere doğru çok sayıda ateş ettiği savunulan iddianamede, ''Olay yerinin meskun mahal oluşu sebebiyle o sırada olay yerinden geçen Suriyeli 6 yaşındaki Zeliha Cumo'nun sağ göğüs hizasına aldığı bir mermi isabeti sonucu öldüğü, yine annesi Canan ile birlikte olay yerinde yürümekte olan 8 yaşındaki Göksu Şancı'nın da el ve dizinden aldığı 2 mermi isabetiyle hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı, şüphelilerden Coşkun Aydın'a ise 2 mermi isabet ettiği için yaralandığı, kavga olayından dolayı Recep Aydın'ın da yaralandığı anlaşılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

'nın yer ve zaman gözetmeksizin çok sayıda yaptığı tabanca atışları neticesinde çevredeki vatandaşların zarar görebileceğini dikkate almaksızın genel güveliği de kasten tehlikeye düşürdüğü bildirilen iddianamede, olayda ölen Zeliha ile yaralanan Göksu Şancı'nın eylemi gerçekleştiren şüpheli . arasında öldürmeyi gerektirecek herhangi bir husumetin bulunmaması ve olayın asıl muhataplarının Recep ile Coşkun Aydın olduklarının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli polis memuru . hakkında ''olası kastla öldürme'', ''olası kastla yaralama'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'' ve ''korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar, müşteki şüpheliler Recep ve Coşkun Aydın hakkında ise ''kasten yaralama'' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.