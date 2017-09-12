Kürt partilerden Irak meclisinin referandum kararına tepki

BAĞDAT (AA) - Kürt partiler, meclisin aldığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunu reddetme kararına tepki gösterdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) milletvekilleri, mecliste konuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Partiler adına konuşan Yekgirtu milletvekili Musenna Emin, "Meclis, referandum karşıtı kararı yasal olmayan şekilde onayladı. Kararı meclis önceden tartışmadı." dedi.

KYB milletvekili Ala Talabani de "Karar tekrar gözden geçirilmezse, Kürt gruplarının önünde birden fazla seçenek var. Ona göre tutumumuzu belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Goran Hareketi ve İslami Toplum Partisi adına basın toplantısı düzenleyen Kürt milletvekili Ahmet Haci ise Kürtlerin geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu belirterek, meclisin aldığı kararı reddettiklerini söyledi.

Irak meclisi, bugün yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.