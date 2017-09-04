Kurtköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kurtköy Ankara Caddesi'nde, Salih Ç. ve kardeşi Yasin Ç, Salih Ç'nin daha önce ayrıldığı eşinin akrabaları Tahsin Ç. ve Nahsen Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da birbirine silahla ateş etti. Tahsin Ç. ile Yasin Ç. yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Salih Ç'nin gözaltına alındığı, Nahsen Ç'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.