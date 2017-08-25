"Kurtlar Vadisi Vatan" 29 Eylül'de vizyonda

İSTANBUL (AA) - Senaryosunu Necati Şaşmaz, Alper Erze, Cahit Kayaoğlu ve Murat Koca'nın kaleme aldığı "Kurtlar Vadisi Vatan" 29 Eylül'de vizyona girecek.
Yapımcılığını Pana Film'in üstlendiği filmin başrollerinde Şaşmaz'ın yanı sıra Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan, Ertuğrul Şakar ve Yücel Erten yer aldı.
Darbe girişiminin yaşandığı gece sınırdaki hareketlilik ve darbenin perde arkasının ele alındığı serinin 5. filmi, aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı 105 dakikalık filmin görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlendi.