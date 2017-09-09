Kurtulmuş, Çin Uluslararası Radyosu'na konuştu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'e yapacağı ziyarette turizm ve kültürel iş birliği alanında atılacak adımların müzakeresini yapacaklarını belirterek, "Türkiye, bildik pazarlarını, Avrupa, Rusya, Ortadoğu pazarını güçlendirecek. Bunun dışında Çin başta olmak üzere Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi büyük potansiyeli olan Asya ülkelerini de bir hedef olarak önüne koymuştur." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Çin ziyareti öncesinde Çin Uluslararası Radyosun'a bir demeç verdi.

Çin'in Chengdu kentinde 11-15 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün Yürütme Konseyi üyeliği seçimlerinin yapılacağını bildiren Kurtulmuş, Türkiye'nin de Avrupa bölgesinden bu konsey üyeliğine aday olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde Türkiye'de turizmde hedefledikleri rakamlara ulaşabilmek için yeni pazarlar üretmek durumunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu pazarlardan birinin de Çin olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Çin ile ilişkileri artırma hedefi kapsamında bu ziyaret sırasında Çin Turizm Bakanı ile görüşeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ayrıca Çinli turizm firmalarının yetkilileriyle temaslarımız olacak. Ziyaretimiz süresince Türkiye ile Çin arasında turizm ve kültürel iş birliği alanında hangi adımlar atılacak, bunların müzakeresini yapacağız. 2018'in Çin'de 'Türkiye turizm yılı' olarak ilan edilmesi de ziyaretim öncesinde güzel bir dönemsel tesadüf. İnanıyorum Çin'deki Türkiye yılı fevkalade büyük bir ilgi çekecek. Bununla ilgili bütün hazırlıklarımızı biz de tamamlıyoruz."

- "İpekyolu projesi kapsamında Türkiye-Çin ilişkileri önemli"

Kurtulmuş, Asya'nın bir ucundaki Çin ile Asya'nın Avrupa kapısında bulunan Türkiye'nin tarihi zenginliklerinin güçlü olduğuna, her iki ülkenin de ekonomik bakımdan olağanüstü potansiyelleri bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri geliştirmek gerektiğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, Çin'den başlayarak Türkiye'ye kadar uzanan İpekyolu'nun, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında büyük bir rol oynayacağını, her alanda iş birliğinin kapılarını açacağını ifade etti.

İpekyolu projesi kapsamında Türkiye-Çin ilişkilerinin önemli olduğunu gördüklerini anlatan Kurtulmuş, "Enerji, ulaşım, medya sektörü, kültürel iş birlikleri, eğitim gibi pek çok alanda İpekyolu projesinin fevkalade büyük rolü olduğunu görüyoruz. Bu projeyi de her alanda desteklediğimizi biliyorsunuz." dedi.

- "Pazar ve ürün çeşitlendirmesine önem veriyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine geldikten sonra pazar ve ürün çeşitlendirmesine önem verdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye, bildik pazarlarını kuvvetlendirmeye devam edecek. Avrupa, Rusya, Ortadoğu pazarını güçlendirecek. Bunun dışında Türkiye, Çin başta olmak üzere Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi büyük potansiyeli olan Asya ülkelerini de bir hedef olarak önüne koymuştur. Ayrıca ürün çeşitlendirmesi açısından da sadece deniz, sahil turizmi değil Türkiye'nin birçok imkanı var. Dağ, kış sporları, sağlık ve inanç turizmi gibi çeşitli alanlarda Türkiye'nin turizm ürünlerini çeşitlendireceğiz. Bu çerçevede Çin ile turizm alanındaki iş birliğimizin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bu yıl şu ana kadar 120 bini aşkın turist Çin'den Türkiye'ye geldi. 2014 yılındaki rakam 167 bin civarındaydı. Öyle görünüyor ki bu yıl bu rakamı 200 bin seviyesine ulaştırmamız mümkündür. Çinli dostlarımızın Türkiye'yi ziyaretlerini özendirecek tedbirleri almaya gayret edeceğiz. Böylece turizmdeki durumumuzu, Çin ile olan ilişkimizi artırdıkça da ekonomideki negatif denge bizim açımızdan biraz daha düzelmiş olacak."

Sporun, özellikle de futbolun, ülkelerin tanıtımı bakımından önemine vurgu yapan Kurtulmuş, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Çin'de bir süre oynamasının bile Türk halkında Çin'e yönelik algıyı büyük oranda artırdığının altını çizdi. Numan Kurtulmuş, Çin spor kulüplerinin Türkiye'ye getirilerek kamp yapmalarının temin edilebileceğini, böylece spor dili üzerinden yeni bir dostluk atmosferinin oluşturulabileceğini kaydetti.















