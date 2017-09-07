Kurtulmuş, Gürcistan Kültür Bakanı Giorgadze ile görüştü ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze ile bir araya geldi. Kurtulmuş ve Bakan Giorgadze Ankara Palas'taki öğle yemeğinin ardından baş başa görüştü. İki ülke...

07 Eylül 2017 Perşembe 15:32