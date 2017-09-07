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Kurtulmuş, Gürcistan Kültür Bakanı Giorgadze ile görüştü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze ile bir araya geldi. Kurtulmuş ve Bakan Giorgadze Ankara Palas'taki öğle yemeğinin ardından baş başa görüştü. İki ülke...

Kurtulmuş, Gürcistan Kültür Bakanı Giorgadze ile görüştü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze ile bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Bakan Giorgadze Ankara Palas'taki öğle yemeğinin ardından baş başa görüştü.

İki ülke arasında kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğinin ele alındığı toplantıda, sürdürülen çalışmalar da gözden geçirildi.

Gürcistan heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, ziyareti anısına Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze'ye çeşitli hediyeler takdim etti.


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Anahtar Kelimeler:
GürcistanKültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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