Kurtulmuş, Pendik'te

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Pendik Çarşı'da AK Parti ve MHP'nin "Evet" stantları ile CHP'nin "Hayır" standını ziyaret etti.

Pendik Çarşı'da vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, daha sonra Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil ve MHP Pendik İlçe Başkanı Yüksel Cebe ile MHP'nin "Evet" standına gitti.

Stant görevlileri ve vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, broşürleri inceledi, ikram edilen çayı içti.

Kurtulmuş, MHP'nin standının ardından AK Parti'nin "Evet" standını ziyaret etti. Kurtulmuş, görevlilerle selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

CHP'nin "Hayır" standına da giden Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çok güzel bir manzara. Türkiye'nin aradığı istediği tablo, manzara bu. Burada hem AK Parti'nin hem CHP'nin hem MHP'nin 5'er metre arayla stantları var. Arkadaşlar burada dostça, kardeşçe seçim kampanyasını sürdürüyor. 'Evet' diyen, 'Evet' diyor, 'Hayır' diyen, 'Hayır' diyor. Bu, Türkiye'nin geldiği demokratik seviyeyi göstermesi bakımından önemli bir örnektir, önemli bir göstergedir. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu referandumda konuşulan sözler hepsi burada kalacak, ülkemiz, yeni Türkiye istikametinde yoluna devam edecektir. Ben, CHP'li arkadaşlara da başarılar diliyorum. Doğru olan şey budur. Herkes söyleyeceğini söyleyecek, birbirine hakaret etmeden, birbirini ötekileştirmeden, birbirini şeytanlaştırmadan devam edecek ve kararı millet verecek. Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstünedir. Dolayısıyla şimdiden hayırlı olsun. 16 Nisan'ı milletimiz için bir demokratik adım olarak görüyoruz, millete hayırlı olsun."

Pendik Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı da Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a nezaketinden dolayı teşekkür ederek, "Burası bir demokrasi meydanı, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir yer. Biz, bu ülkede herkesin birbirine saygı göstermesini ve sonucun hayırlı olmasını istiyoruz." dedi.



