Kurtulmuş, Sudan'a gidecek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yarın başlayacak "İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Kültür Bakanları 10. Konferansı" için Sudan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-23 Kasım'da yapılacak konferans kapsamında, İslam dünyası kültür bakanlarıyla Sudan'da bir araya gelecek Kurtulmuş, İslamofobi ile mücadele sürecinde kültürel diplomasi ve iş birliğinin önemine vurgu yapacak.

Kurtulmuş, konferans çerçevesinde düzenlenecek "Kültürel Strateji Taslağı" görüşmelerine de katılacak.

Konferansta kültürel mirasın korunması ve kayıt altına alınması sürecinde Türkiye'nin birikimini ve deneyimini anlatacak Kurtulmuş, Sudan'da "Turizm Alanında İş Birliği Uygulama Programı" için protokole imza atacak.



Yunus Emre Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan kütüphanenin açılışlarını da gerçekleştirecek Kurtulmuş, Sudan'da sektör temsilcileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.



- "İslam ve Türkiye düşmanlığını iş birliğiyle bitireceğiz"



Bakan Kurtulmuş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada oluşturulmaya çalışılan İslam ve Türkiye düşmanlığının muhatap ülkelerle yapılacak iş birliğiyle bertaraf edilebileceğine dikkati çekerek, "İslam medeniyetinin kültürel miraslarını hep birlikte koruyacağız, tanıtacağız ve özümüze sahip çıkarak ayrıştırılmaya çalışılan coğrafyamızı medeniyetlerimizden alacağımız güçle bir arada tutacağız." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin, katıldığı her platformda dünyanın en büyük kütüphanesi ve en zengin arşivi olarak nitelendirdiğini belirten Kurtulmuş, Anadolu topraklarını dünyaya tanıtmak üzere büyük bir gayret sarf etiklerini bildirdi.



Numan Kurtulmuş, konferansta, kültürel mirasın korunması, kültürel miras kaçakçılığı, somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması, İslami belgelerin ve çalışmaların arşivlenmesi ile telif hakları konusunda Türkiye'nin tecrübelerini anlatacaklarını kaydetti.

Sudan Cumhuriyeti Sinnar eyaletinin 2017 İslam Kültür Başkenti kutlamaları çerçevesinde, düzenlenecek ve iki gün sürecek konferansta "İslam Dünyasında Kültürel Kalkınma Danışma Konseyi" üye seçimi ile "Miras Komitesi" seçimleri de yapılacak.













