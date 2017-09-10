Kurtulmuş'tan dünya birincisi piyaniste kutlama

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İtalya'daki uluslararası müzik yarışmasında birinci olan 13 yaşındaki piyanist Kaan Turan'ı kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, İzmirli piyanist Kaan Turan ve annesi Şenay Turan ile telefonda görüştü.

17 ülkeden 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görülen Turan'ın gelecekte iyi bir piyanist olacağına inandığın belirten Kurtulmuş, anne Şeyma Turan'ı da oğlunun başarısından dolayı ayrıca tebrik etti.

Dünya birincisi piyanistten çalışmalarını disiplinle sürdürmesini isteyen Bakan Kurtulmuş, Kaan Turan'a gelecekte mutlaka iyi bir üniversitede okuması ve müzik çalışmalarını dersleriyle birlikte aksatmadan sürdürmesi tavsiyesinde bulundu.



