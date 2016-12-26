Kuru gıdada

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Türkiye'de bu yıl kış mevsiminin beklenenin üzerinde karlı geçmesi, gelecek sene için tarımsal ürünlerde hem verim, hem de kalite artışına yönelik beklentileri artırdı.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen kuru gıda üreticilerinden Türkiye'nin bu alanda dışarıya hiç bağımlı olmadığını ancak son yıllarda kuraklık başta olmak üzere bazı olumsuzluklar yaşanabildiğini söyledi.

Karlı, zaman zaman kuraklık nedeniyle bazı ürünlerde ciddi oranda fiyat artışı yaşandığını, bazı ürünlerin de yeteri kadar çıkmamasından dolayı ithalat bile yapılabildiğini dile getirerek, geçen sezon da buna benzer durumlar yaşandığını anlattı.

Karın, bol ve kaliteli ürün için en önemli etken olduğunu aktaran Karlı, "Ülkemizin genelinde soğukla beraber ciddi kar yağışı olan bir dönem geçiriyoruz. Bu hava şartları her ne kadar olumsuz gibi görünse ve pek istenmese de kuru gıda üretimi için çok istenilen ve üreticiyi mutlu eden bir durum. Çünkü kar berekettir. Tarla ve ürünler karı çok sever. Karın yağması, özellikle baharda bol ve kaliteli su demektir. Kar yağan yerde ürünler çok bereketli oluyor. Kar eriyip toprağa çok iyi işliyor ve ürünleri besliyor." dedi.

- "Ürün bu sezon bol ve kaliteli olacak"

Geçen sezon kuraklık nedeniyle sıkıntılar yaşandığını kaydeden Karlı, şöyle devam etti:

"Kurak bir yıl geçirdik. Yağmur da kar da pek yağmadı. Bu da verimden kaliteye, fiyata kadar her şeyi etkiledi. Ancak bu sene geçen yıla oranla daha iyi görünüyor. Çünkü sezonun başlangıcı çok iyi oldu. Neredeyse ülkenin tamamında kar yağışı var. İnşallah böyle devam eder. Böyle devam etmesi iyi manada kuru gıdayı çok etkiler. Yağmur da önemli ama kar gibi değil. Kar yağınca su bollaşıyor. Su bollaşınca toprak karı emince verimlilik oluyor. Sulama çok rahat oluyor. Yağmur ne kadar yağarsa yağsın kayıp barajlara, derelere gidiyor. Ancak kar öyle değil. Ürün için tam bir yaşam suyu diyebiliriz."

Karlı, yağmursuz geçen dönemin ardından özellikle buğday üreticilerinin, ürünlerin çürümesinden korktuğunu ancak son dönemdeki kar yağışının ardından hepsinin yüzünün güldüğünü vurguladı.

İGTOD Başkanı Karlı, karın, kuru gıda için bereket olduğunu ifade ederek, "Kar ürünlere bereket ve kalite olarak yağıyor. Kar, ürünün verimini de kalitesini de artırıyor. Bu da üreticiden tüketiciyi herkesin yüzünü güldürüyor. Vatandaş hem ucuz hem de kaliteli ürün tüketiyor. Şu anda Anadolu'nun neredeyse tamamına, Çukurova'ya bile kar yağdı. Yağışın böyle devam etmesi de bekleniyor. Çok ümitliyiz. Böyle devam ederse önümüzdeki yıl ürün kaliteli ve bol olacak. Bu durum fiyatlara da olumlu yansıyacak. Ürünün bol olmasıyla fiyatlarda ciddi düşüş de olacak." diye konuştu.