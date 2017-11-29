Kuru meyvede ihracat yöntemi geliri düşürüyor

İZMİR (AA) - Tolga Albay - Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin yıllık 1,3 milyar dolarlık ihracatının bulunduğu kuru meyve sektörüyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Celep, Türkiye'nin dünya lideri olduğu kuru meyve ürünlerinde ihracattan yeteri kadar kazanç elde edemediğini belirterek, ihracatçının "birbirinin ayağına bastığı" pazarlama yapısının devletin de yardımıyla değişmesi gerektiğini söyledi.

Celep, yılın 11 aylık döneminde toplam ihracatın önceki yıla göre miktar bazında yüzde 12 artmasına rağmen değer bazında yüzde 3 gerilediğine dikkati çekti.

Mevcut yapı içinde birçok ihracatçının yurt dışındaki ithalatçılara ürününü herhangi bir avans almadan, hukuki bir belge olmadan, açık hesap şeklinde sattığını, bu sistemin ülkeye büyük zarar verdiğini dile getiren Celep, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuru üzüm Afganistan'da bin 600, İran'da bin 700 dolar, ABD'de ise 3 bin dolar. Biz dünyanın en kaliteli üzümünü üretiyoruz ama hala bin 400'lerden bahsediyoruz. Bir A4 kağıdına yazarak mal alıp satıyoruz, ne peşinat ne kontrat... Bu ürünü açık hesapta yolluyoruz. Bu kültürü değiştirecek bir yapılanmayı acilen oluşturmamız lazım. Pazarlama zaafiyetinin bedelini gariban köylüye ödetiyorsun. Ülkenin doğal kaynaklarını, suyunu, toprağını da sömürüyoruz. Bu, bana göre günahtır. Gelişmemiş ülkelerin dahi kabul etmediği bir yöntemle açık hesapla satış yapmak gariban köylünün malını peşkeş çekmektir."

"Üzümde müdahale devam etmeli"

Birlik Başkanı Celep, bu yıl özellikle rekoltede rekor beklendiği çekirdeksiz kuru üzümde fiyatların düşeceği beklentisine rağmen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın müdahale kararı sayesinde piyasanın dengelendiğine işaret etti.

Celep, "Bu regülasyon hem çiftçiyi hem ihracatçıyı mutlu etti. Ancak TMO çok erken çekildi. 300 bin ton ürünün henüz 180 bin tonu el değiştirdi. Müdahale alımının yılbaşına kadar devam etmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.