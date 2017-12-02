Kuru yük gemisi kontrollü karaya oturtuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde arızalanan 41 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Liman Başkanlığı nezaretinde kontrollü karaya oturtuldu.

Bozburun Mahallesi açıklarında arızalanan "Can-D" adlı 41 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, risk oluşturmaması ve çevresine zarar vermemesi için Söğüt Mahallesi'nde bir tersaneye çekildi.

Emniyet açısından risk oluşturmaması için içindeki su boşaltılarak karaya çıkartılan gemi, arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin arızalandığını ve Bozburun Mahallesi açıklarında kaldığını, emniyet riski içerdiği için yetkiler nezaretinde karaya oturtulduğunu söyledi.

Marmaris Liman Başkanlığının her türlü önlemi aldığını belirten Yüksel, "Ön tedbir için karaya alındı sayılır bir bakıma. Gemiye bakım gerekirse bakımları yapılacak. Kontrollü şekilde karaya oturtuldu. İncelemeler yapılıyor. Yoluna devam edecek." dedi.