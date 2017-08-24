UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde, gri balıkçıl ve karabatak kuşlarının üreme bölgesi olan ve Adıgüzeller Barajı'nı da içine alan Kurudere köyünün tabiat parkı yapılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bölge tabiat parkı ilan edildiğinde, tam anlamıyla koruma altına alınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü tarafından "Kurudere Köyü Tabiat Parkı Projesi" çerçevesinde 45'e yakın kuş çeşidinin bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması için etüt raporu hazırladı. Hazırlanan rapor, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne sunuldu.

Tabiat parkı ilan edilmesinin ardından gözlem kuleleri, seyir terasları ve konaklama alanları yapılacak bölge, kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline getirilecek.

- Doğa turizmine kazandırılacak

Uşak Valisi Salim Demir, yaptığı açıklamada, Adıgüzeller Barajı su havzasında yer alan kuş üreme noktasının tabiat parkı ilan edilmesi ile ilgili son aşamaya gelindiğini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayının ardından alanın tabiat parkı ilan edileceğini bildiren Vali Demir, "Adıgüzeller Barajı su havzasının, gri balıkçıl ve karabatak üreme noktası olması kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları için çok önemli bir zenginlik." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin doğa turizmine kazandırılacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Uşak doğal güzellikleriyle zengin bir şehir. Bu doğal güzelliklerin ulusal ve uluslararası ziyaretçiler tarafından görülmesini istiyoruz. Adıgüzeller Barajı su havzasında 45'e yakın kuş çeşidi bulunuyor. Mart ve temmuz ayları arasında bine yakın gri balıkçıl ve karabatak kuşları burada yavrularını büyütüyor. Bölge, tabiat parkı ilan edildiğinde tam anlamıyla koruma altına alınacak. Bu alana yapılacak gözlem kuleleri, seyir terasları, konaklama alanlarıyla vatandaşların ilgisini çekecek."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de, her yıl yaklaşık 150 yetişkin gri balıkçıl ve 600 karabatağın burada yuva yaptığını belirterek "Üreme döneminde bölgeyi sürekli olarak denetliyoruz. Karadan ve gölet yüzeyinden tekneler yardımıyla sayım yaparak etkin koruma sağlıyoruz. Bahar aylarında hareketlilik çok fazla. Yüzlerce kuşu havada saatlerce görebiliyorsunuz. Buranın tabiat parkı ilan edilmesiyle doğal güzelliği daha korunaklı hale gelecek." bilgisini paylaştı.



