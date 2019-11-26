Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonom KKTC türkiye Silah OSTİM patlama davası
“Enerjide Artırılmış zeka”
“Enerjide Artırılmış zeka”
Borsa yükselişle başladı
Borsa yükselişle başladı
Karagöz eğitim aracıdır
Karagöz eğitim aracıdır
Gram altın 269 lira...
Gram altın 269 lira...
Günü düşüşle tamamladı
Günü düşüşle tamamladı

Kurultay’ın açılışını Tunç Soyer yapacak 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 29 Kasım Cuma günü İzmir’de gerçekleştireceği 11’inci Küresel Isınma Kurultayı’nın programı netleşti.

Kurultay’ın açılışını Tunç Soyer yapacak 
banner17

İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’’nde saat 12.30’da başlayacak Kurultay’ın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacak.

Açılışta EGD Başkanı Celal Toprak ve Küresel Isınma Kurultay Komitesi adına Ali Haydar Bozkurt ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da söz alacak.

Temiz Enerji Temiz Kentler başlığı ile yapılacak Küresel Isınma Kurultayı’nın ilk oturumunda Mehmet Aktaş’ın (Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyesi - İcra Başkanı) moderatörlüğünde gazeteciler konuşmalarını yapacak.

İkinci oturumda ise ekonomi dünyasını görüşlerini açıklayacak. Toplantının son oturumu ise konunun ayrıntıları ile değerlendirileceği forum şeklinde olacak. Bu oturuma Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz katılacak. Ayrıca bu oturumunda EGD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü / Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi  Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım ile Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Kurultay’ın genel bir değerlendirmesini yapacak. Küresel Isınma Kurultayı ödül töreni ile sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür MerkeziEnder YorgancılarAli Haydar BozkurtTemiz Enerji Temiz KentlerEkonomi Gazetecileri DerneğiKüresel Isınma Kurultay Komitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5