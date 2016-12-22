Kurumlar psikiyatri tedavisi görenler için seferber oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezinde psikiyatri tedavisi gören hastalar için kamu kurumları el ele verdi.

Şizofreni başta olmak üzere ağır psikiyatrik rahatsızlığı bulunanların tespitinde muhtarlıklar, emniyet ve jandarma, merkezin ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim ve kursların düzenlenmesinde de belediye ve halk eğitim merkezi katkı sağlıyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli psikiyatri uzmanı ve AEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şafak Taktak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'de yaklaşık 5 yıldır hizmet veren kurumda, şizofreni hastalarının tespiti, tedavisi ve takibi için köylere kadar giderek hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

İl genelinde ruh sağlığı bozukluğu bulunan yaklaşık bin hastaya hizmet verdiklerini, bunlardan daha ağır seyreden 15-20'sini merkeze getirerek tedavi etmeye gayret gösterdiklerini belirten Taktak, ilacın yanı sıra resim, el işi, filografi gibi sanatsal faaliyetler, müzik ve sporla da tedavi uyguladıklarını dile getirdi.

Hastalara, kendilerine olan güvenlerini aşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Taktak, "Hastalara kaybolan yeteneklerini yeniden kazandırmaya ve toplumdan kopmalarını önlemeye, otistik belirtileri önlemeye çalışıyoruz. Müdahaleler ile toplumun içine katmaya gayret ediyoruz. Onlara işlevsellik ve üretkenlik kazandırma çalışmamız var. Çeşitli sanat, müzik kursları ve sporla hastaları yıkıcı etkiden koruyarak takibini yapıyoruz. Aylık ilaç ve iğnelerini takip ediyoruz." dedi.

Hastaların merkeze getirilerek tedavi edilmesinin ailelere de büyük katkı sağladığını anlatan Taktak, aynı zamanda bu kişilere hastalara yönelik davranış şekilleri ve yaklaşımla ilgili psiko-eğitim verdiklerini aktardı.

Taktak, "Ailelerini de işin içine katıyoruz çünkü ailelere de yardımcı olmak lazım. Rahatsızlığı olan kişilerin aile bireylerinde de sıkıntılar olabiliyor. Ailelere psiko-eğitim de veriyoruz. Aynı zamanda şizofreni ve diğer ruhsal rahatsızlıklarla ilgili toplumu bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu.

Hastaların tespiti, takibi ve eğitimleriyle ilgili diğer kurumlardan da ciddi destek aldıklarına vurgu yapan Taktak, Kırşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürülüğü, Kırşehir Jandarma Komutanlığı, Halk Eğitim Merkezi ve muhtarlıkların kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Taktak, "Hastaların tespitinde polis, jandarma ve muhtarlıklardan, eğitim ve kurslar için de halk eğitimden ciddi destek alıyoruz. Hastalara iyi hizmet verebilmek için diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.