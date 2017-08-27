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Kuruyemişçi uyuşturucu hapları cips ambalajına saklamış

KONYA (AA) - Konya'da, kuruyemişçilik yapan kişi, cips ambalajlarının içerisine gizlediği 3 bin sentetik uyuşturucu hapla yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İ.D'nin yakın çevresindeki...

Kuruyemişçi uyuşturucu hapları cips ambalajına saklamış

KONYA (AA) - Konya'da, kuruyemişçilik yapan kişi, cips ambalajlarının içerisine gizlediği 3 bin sentetik uyuşturucu hapla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İ.D'nin yakın çevresindeki uyuşturucu madde kullanıcılarına, "İstanbul'a giderek size bayram şekeri alıp geleceğim" dediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan şüpheli Konya Otogarı'nda polis ekiplerince gözaltına aldı.

Otobüsten inen İ.D'nin elindeki poşette inceleme yapan ekipler, cips ambalajları içerisine gizlenmiş 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Hapların kendisine ait olmadığını öne süren şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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