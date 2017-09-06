"Kuş oteli" Hersek Lagünü, kamerayla izlenecek

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde "kuş oteli" olarak adlandırılan Hersek Lagünü Sulak Alanı, 7 gün 24 saat kamera sistemiyle gözlemleneceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 197 farklı kuş türünü bünyesinden bulundurarak kuş çeşitliliği açısından büyük önem taşıyan Hersek Lagünü Sulak Alanı, 24 saat kamera sistemi ile izlenecek.

Hersek Lagünü Sulak Alanı Kamera Sistemi'nin geçen ay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce ihale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhaleyi kazanan firma ile bugün sözleşme imzalandı. Hersek Sulak Alanı'nda bulunan kuş popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi, beslenme ve davranış alışkanlıklarının incelenmesi, Hersek Sulak Alanı'ndaki kuşların görüntülü belgelenmesi, yaban hayatı ile ilgili bilimsel çalışmalara altlık oluşturması, yaban hayatı turizminin İlimizde geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan bu kamera sistemi güneş enerjisi çalışacak olup 36x optik zumlu kameralarla 7/24 internet üzerinden yayın yapacak ve görüntüler aynı yerde yine İl Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılacak Ziyaretçi Tanıtım ve Eğitim Merkezi'nde ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüz hizmet binasında canlı olarak yayınlanacaktır."

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Hersek Lagünü Sulak Alanı ve çevresi için ciddi projelerinin ilk ayağı olan bu kamera sisteminin gerçekleşmesine paralel olarak buradaki kuşların rahatlıkla izlenmesine yönelik gözlem kuleleri, Ziyaretçi Tanıtım ve Eğitim Merkezi projelerinin de hayata geçirileceği bildirildi.

- Hersek Lagünü

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü'ne, kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verilmişti. Göçmen kuşların konaklama noktası olan Hersek Lagünü, Osman Gazi Köprüsü'nün şeklini belirlerken, göçmen kuşların konaklama noktası olduğu için "kuş oteli" olarak biliniyor.











