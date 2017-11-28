Kuş sürüsüne ateş ederken arkadaşını yaraladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, birlikte ava gittiği arkadaşı tarafından kazayla vurulan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir grup arkadaş, Yörük Yayla Mahallesi'nde bıldırcın avına gitti. Av sırasında M.Y, kuş sürüsüne tüfekle ateş ettiği sırada arkadaşı R.Y'yi yaraladı.
R.Y, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli M.Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.