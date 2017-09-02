Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal Burak Sadıç
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Kuşadası Limanı'nda yoğunluk

- Ege Port Limanı'na Yunanistan ve Bahama bayraklı toplam bin 800 yolcusuyla 2 gemi yanaştı - Tatillerini Yunanistan'ın Samos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar da limanda yoğunluğa neden oldu

Kuşadası Limanı'nda yoğunluk

AYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine yaklaşık bin 800 yolcusuyla 2 gemi geldi.

Ege Port Limanı'na bin 200 yolcusuyla Yunanistan Bayraklı "Celestyal Olympia" ve 600 yolcusuyla Bahama bayraklı "Silver Spirit" kruvaziyer gemileri yanaştı.

Çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı olan turistlerden bazıları tur otobüsleriyle Efes ve Meryem Ana Evi'ni gezerken bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

- Samos Adası'na ilgi

Öte yandan tatillerini Yunanistan'ın Samos Adası'nda geçirmek isteyen Türk vatandaşları da limanda yoğunluk oluşturdu.

Samos'a feribot seferi düzenleyen işletmeci Abdullah Gür, yoğunluktan dolayı Samos'a ek seferler koyduklarını belirterek, "30 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 6 bin kişi Samos'a geçiş yaptı. Dönüş yoğunluğunun yaşandığı son iki günün akşamı hiçbir tatilcimizin sıkıntı yaşamaması için üç ek sefer koyduk." dedi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GemiKruvaziyerSamosTurizmYunanistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5