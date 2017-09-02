Kuşadası Limanı'nda yoğunluk

AYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine yaklaşık bin 800 yolcusuyla 2 gemi geldi.

Ege Port Limanı'na bin 200 yolcusuyla Yunanistan Bayraklı "Celestyal Olympia" ve 600 yolcusuyla Bahama bayraklı "Silver Spirit" kruvaziyer gemileri yanaştı.

Çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı olan turistlerden bazıları tur otobüsleriyle Efes ve Meryem Ana Evi'ni gezerken bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

- Samos Adası'na ilgi

Öte yandan tatillerini Yunanistan'ın Samos Adası'nda geçirmek isteyen Türk vatandaşları da limanda yoğunluk oluşturdu.

Samos'a feribot seferi düzenleyen işletmeci Abdullah Gür, yoğunluktan dolayı Samos'a ek seferler koyduklarını belirterek, "30 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 6 bin kişi Samos'a geçiş yaptı. Dönüş yoğunluğunun yaşandığı son iki günün akşamı hiçbir tatilcimizin sıkıntı yaşamaması için üç ek sefer koyduk." dedi.







