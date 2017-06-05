Kuşadası'nda

AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesinde 20 plaj ve 1 marina, uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" almaya hak kazandı.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından organize edilen Kuşadası Secret Beach’ta düzenlenen "mavi bayrak" ödül töreninde konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, ilçedeki 3'ü halk plajı olmak üzere 20 plaj ve 1 marinanın "mavi bayrak" almaya hak kazandığını dile getirdi.

Karataş, Türkiye'nin mavi bayrak sayısını bugüne kadar hiç azaltmadan arttırdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin mavi bayrak sıralamasında 2016'da 444 mavi bayrakla dünya ikincisi olduğunu hatırlattı.

Türkiye çapında mavi bayrak sayısının 2017'de 454'e yükseldiğini belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Buna rağmen, Yunanistan inanılmaz bir sıçrama yaparak 467 mavi bayrak aldı. Geçen yıl yaşadığımız ve bu sene de devam eden turizmdeki dalgalanma Yunanistan’ın güçlenmesine yol açtı. Türkiye’nin potansiyeli çok güçlü, önümüzdeki yıl ikinciliği daha sonrada birinciliği de alacağımıza inanıyorum."

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise bu yıl çok çalışıp 2018'de mavi bayrak sayısını artırmayı hedeflediklerini, mavi bayrak kriterlerini çok önemsediklerini kaydetti.



























