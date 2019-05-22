“Kuşak ve Yol Girişimi ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmeli”

BERLİN (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeni İpek Yolu olarak da adlandırılan Kuşak ve Yol Girişimi'ni, Asya’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı ve hatta Güney Amerika’yı birbirine bağlama hedefiyle, çok önemli bir açılım olarak değerlendiklerini belirterek, “Dünya genelinde 65’ten fazla ülkeyi kapsayan girişim, yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını kapsayan devasa bir projedir. Bu nedenle ikili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek ülkeler için bu girişimin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Türkiye'yi Bakan Turhan’ın temsil ettiği Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF), Almanya'nın Leipzig kentinde başladı.

Turhan, forumda Uluslararası Yol Federasyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) tarafından düzenlenen “Kuşak ve Yol: Avrasya’da Sürdürülebilir Ulaştırma ve Büyüme için Bağlantı Kurulması” etkinliğine ana konuşmacı olarak katıldı.

Turhan, Asya ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, süratle geliştiği ve derinleştiği bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kıtalar arası ticaret hacmi devasa boyutlara ulaşmış bulunmakta. Öyle ki, 2050 yılında Avrupa ve Çin arasındaki ticaret hacminin 800 milyar doları aşması bekleniyor. Şüphesiz, bu hacmin karşılanmasında kaliteli ve kesintisiz ulaştırma altyapılarının tesis edilmesi büyük öneme sahiptir.“ diye konuştu.

Ulaştırma politikalarının geliştirilmesinde “koridor” perspektifli yaklaşımların göz önüne alınmasının bir gereklilik haline dönüştüğünü anlatan Turhan, bunun nedeni olarak da ulaştırma altyapılarının güçlü bir ekonominin bel kemiğini teşkil etmesini ve ulaştırma koridorlarının da güzergah üzerindeki lojistik hizmetlerin, sınır geçişlerinin ve çok-modlu ulaştırma imkanlarının gelişimine temel oluşturmasını gösterdi.





- "Kuşak ve Yol Girişimi dünya nüfusunun 4,5 milyarını kapsayan devasa bir proje"





Turhan, bir ulaştırma koridorunun başarısının tüm güzergâh ülkeleri için ekonomik kalkınmanın yolunu açması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Bu nedenle biz, Asya ve Avrupa arasında çok modlu ulaştırma altyapı bağlantıları, enerji nakil hatları ve telekomünikasyon şebekelerinin tesisini öngören Kuşak ve Yol Girişimini bu bağlamda değerlendiriyoruz. Dünya genelinde 65’ten fazla ülkeyi kapsayan girişim, yaklaşık 40 milyon kilometrekarelik bir alanı ve dünya nüfusunun 4,5 milyarını kapsayan devasa bir projedir. Bu nedenle ikili, çok taraflı ve bölgesel iş birliklerinden istifade edecek ülkeler için bu girişimin ‘kazan-kazan’ anlayışıyla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.”

Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin özel coğrafi konumuyla İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden birisi olduğuna işaret eden Turhan, “Kuşak ve Yol Girişimi’nin, Türkiye’nin Hazar geçişli ‘Orta Koridor’ projesiyle bütünleşiyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Turhan, Avrasya bağlantılarının tesisine yönelik olarak ihtiyaç duyulan yatırımlarda, ortak finansman mekanizmalarının hayata geçirilmesine de önem verdiklerini vurgulayarak, Türkiye’nin Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın kurucuları arasında bulunduğunu, yönetimde 2,6 milyar dolar sermaye katkı payı ve yüzde 2,48 oy hakkı ile yer aldığını anlattı.

Türkiye’nin son 16 yıldır ulaştırma politikalarının bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bir bakış açısına dayandığına işaret eden Turhan, “Ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere son 16 yılda 537 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bunu yaparken, kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmayarak yap-işlet-devret mekanizmasını etkin olarak kullandık ve dev projeler tamamladık.” bilgisini paylaştı.





- "Engeller, maliyetleri ve taşımacılık sürelerini yükseltiyor"





Turhan, Türkiye’nin Hazar Geçişli Orta Koridor kapsamındaki çalışmaları sadece altyapı ile sınırlı olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bu koridorun gelişmesine yönelik iş birliği mekanizmalarına verdiğimiz önemi de vurgulamak isterim. Ulaştırmanın önündeki fiziki olmayan engellerin kaldırılması da ulaştırma koridorlarının gelişiminde anahtar bir rol oynamaktadır. Bürokratik engeller, kotalar, sınır geçişlerindeki tıkanıklıklar ve yüksek geçiş ücretleri gibi engeller, kimi zaman uluslararası taşımacılığa altyapı eksikliklerinden daha fazla zarar verebilmektedir. Bu engeller, maliyetleri ve taşımacılık sürelerini yükseltmektedir. Türkiye, sınır kapılarının modernizasyonu ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra temel taşımacılık anlaşmalarına da taraf olarak, uluslararası transit taşımacılık için en çok tercih edilen ülkelerden biri konumuma yükselmiştir.”

Bakan Turhan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Bakanlar Toplantısı’na da katılarak Türkiye'nin ulaştırma alanındaki projelerini anlattı. Daha sonra, Uluslararası Yol Federasyonu Başkanı Kiran Kumar Kapila ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Ulaştırma Forumu’na 70'den fazla ülkeden yaklaşık 40 bakan, bin delege katılıyor. 24 Mayıs’a kadar sürecek Forum’da 80’dan fazla etkinlikte yeni ticaret yollarından otomobillerin bağlantılarına kadar birçok konu masaya yatırılacak.