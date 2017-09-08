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Kuşlar nedeniyle 3 uçak pisti pas geçti

- Atatürk Havalimanı'nda uçuş güvenliğini tehlikeye atan kuşlarla mücadele eden ekibin pistte bulunması nedeniyle bazı uçaklar gecikmeli iniş yaptı

Kuşlar nedeniyle 3 uçak pisti pas geçti

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda uçuş güvenliğini tehlikeye atan kuşlarla mücadele eden ekibin pistte bulunması nedeniyle bazı uçaklar pisti pas geçti.

Havalimanına inen uçaktaki pilotların pistte kuşların bulunduğunu kuleye bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Ölen kuşları alandan kaldıran ekiptekilerin pistte çalışması nedeniyle 3 tarifeli uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Uçaklar, çalışmanın sona ermesinin ardından sorunsuz iniş yaptı.

Sonbaharın gelmesiyle havalimanı çevresinde sıklıkla görülen kuşların başında martı ve leylekler geliyor.

Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yırtıcı kuş sesi çıkartan mobil araçlar ile kuş kovucu cihazlar yerleştirdi.

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Atatürk HavalimanıKuşPas
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