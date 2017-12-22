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"Kuşlar üşümesin" diye okulun bahçesine yuva yaptılar

- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokul öğrencileri, kışın kuşların üşümemesi ve yem ihtiyaçlarının karşılanması için okul bahçesine onlarca yuva yaptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokul öğrencileri, kışın kuşların üşümemesi ve yem ihtiyaçlarının karşılanması için okul bahçesinde onlarca yuva oluşturdu.

Afşinbey İlkokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla "Kuşlar Yuvasız Kalmasın Projesi"yle 50 kış yuvasını, belediye ekiplerinin de desteğiyle okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

Okul Müdürü Ahmet Kır, gazetecilere açıklamasında, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı projeyle ahşap ve atık malzemeleri kuş yuvasına dönüştürdüklerini söyledi.

Okulda değerler eğitiminin etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Kır, "Kuşlar Yuvasız Kalmasın projesini gerçekleştirdik. Paylaşım değerimizi gelecek nesillere aktarmak için kuşlarla yuva paylaşmayı, kuşlara yardım etmeyi öğreten bir etkinlik oldu. Çocukların gelecek hayatında tabiata, canlılara ve hayvanlara bakış açısını değiştireceğini umuyoruz." dedi.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten okulun 3. sınıf öğrencisi Yağmur Çakmış ise hayatın paylaşmakla güzelleşeceğini söyledi.

Hayvanlarla yiyeceklerini paylaşmayı çok sevdiğini vurgulayan Çakmış, "Onları soğuktan korunmak istiyoruz. Bu nedenle böyle bir proje yaptık. Projede yer almak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti." diye konuştu.

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Afşinbey İlkokuluDeğerler Eğitimi ProjesiDoğa Ve HayvanKış Yuvası
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