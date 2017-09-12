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Kütahya'da 291 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde bir kişinin çantasından 291 adet sahte 100 liralık banknot çıktı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul-Antalya...

Kütahya'da 291 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde bir kişinin çantasından 291 adet sahte 100 liralık banknot çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis noktasında durdurdu.

Durumundan şüphelenilen ve dolandırıcılıktan mahkemece arandığı belirlenen Z.K'nin çantasında yapılan aramada, 291 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, sahte paraları Antalya'da piyasaya sürmeyi planladığı öğrenildi.


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