Kütahya'da ambulans elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ambulansın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Enes Şener (23) yönetimindeki 112 Acil Servis ambulansı, Dağçeşme Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Elektrik direğini deviren ambulans, bir kamu kurumunun bahçesine düştü.
Kazada yaralanan şoför, ambulanstaki sağlık görevlileri Mehtap Yıldırım (31) ve Ümran Koçyiğit (25), hasta Turgut Kaya ile yakını Mehmet Eşen (23), başka bir ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.