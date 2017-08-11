Kütahya'da anıt çınarın kırılan dalları otomobillerin üzerine düştü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde tescilli anıt çınarın kırılan dalları otomobillerin üzerine düştü.
Çavdır Mahallesi'nde bulunan çınarın dalları, rüzgarın etkisiyle kırılarak, park halindeki 43 KJ 207, 43 KA 700, 07 HG 008, 05 LK 366 ve 43 KJ 207 plakalı otomobillerin üzerine devrildi.
Otomobillerde hasar oluştu.
Çınarın tescilli olmasından dolayı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan iznin ardından kırılan dallar otomobillerin üzerinden kaldırıldı.
Bu arada, olay yerine gelen Belediye Başkanı Süleyman Özkan, araç sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek görevlilerden bilgi aldı.