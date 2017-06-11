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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

- Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyen Mehmet T. (57) ile Mehmet Teke (45) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T, üzerinde taşıdığı bıçakla Teke'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Teke, olay yerinden kaçmaya çalışırken yere yığıldı.

112 acil servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Teke, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet T'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Mehmet T. ile Mehmet Teke arasında husumet bulunduğu öğrenildi.


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BIÇAKLI KAVGAKütahyaTavşanlı
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