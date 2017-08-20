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Kütahya'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

- Yolda karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını bıçaklayan kişi, kavgayı ayırmak isteyen 2 kişiyi de yaralayıp kaçtı

Kütahya'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir kişi, yolda karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşı ile kavgayı ayırmak isteyen 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

İddiaya göre İrfan K. (22), Atatürk Bulvarı'nda karşılaştığı eski sevgilisi Sevgi Ç. (21) ve erkek arkadaşı Kubilay M. (21) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan K, Sevgi Ç. ile erkek arkadaşı Kubilay M'yi bıçakladı. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan Koray A. (34) ve Ebru Ş'yi (22) aynı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sevgi Ç, Kubilay Y. ve Koray A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli İrfan K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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