Kütahya'da çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, çelik kasa hırsızlığı yaptıkları güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz ve Altıntaş ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Bünyamin A, Tacettin Ö. ve Yüksel K. güvenlik güçlerince takibe alındı.

Şüphelilerin son olarak Altıntaş ilçesinde bir kuyumcu dükkanındaki çelik kasayı çaldıklarını tespit eden polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin Gediz'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinde hırsızlık olaylarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kuyumcu dükkanındaki çelik kasa hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.