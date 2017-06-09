Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam Adnan Tekçe cityscape
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

- Domaniç ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım ürünleri zarar gördü.

İlçede, öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, bir süre sonra doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu, bölgedeki tarla ve bahçelerdeki ekili ürünlerde hasara yol açtı. Bazı yerlerde aşırı yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran sağanak ve dolunun Aksu, Bükerler, Fındıcak ve Kırık köylerindeki tarım arazilerinde büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Yaşanan durumun çiftçiyi üzdüğünü belirten Özoğul, şöyle konuştu:

"Zarar gören tarım alanlarındaki ürünleri çiftçilerimiz zor durumda kaldı. Tahıllarda, bahçelerde ve meyvelerde zarar oldukça büyük. İnşallah arazi sahipleri tarım sigortası yaptırmıştır ancak bu şekilde zararların bir kısmını telafi edebilirler. Eğer sigortaları yoksa ciddi kayıpları var demektir."

Aksu köyünde yaşayan çiftçi Ersin Türken de dolunun kısa sürede bir yıllık emeklerini heba etiğini dile getirerek "Dolu taneleri fındık büyüklüğündeydi. Ekinlere ciddi zararlar verdi. Köyde devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yol kenarlarındaki büyük taşlar yola sürüklendi. Tahıllarda, bahçelerimizde ve meyvelerde zarar oldukça büyük" diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DoluDOMANİÇKütahyaSağanakTarım Arazisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5