Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım ürünleri zarar gördü.

İlçede, öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, bir süre sonra doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu, bölgedeki tarla ve bahçelerdeki ekili ürünlerde hasara yol açtı. Bazı yerlerde aşırı yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.



İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran sağanak ve dolunun Aksu, Bükerler, Fındıcak ve Kırık köylerindeki tarım arazilerinde büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Yaşanan durumun çiftçiyi üzdüğünü belirten Özoğul, şöyle konuştu:

"Zarar gören tarım alanlarındaki ürünleri çiftçilerimiz zor durumda kaldı. Tahıllarda, bahçelerde ve meyvelerde zarar oldukça büyük. İnşallah arazi sahipleri tarım sigortası yaptırmıştır ancak bu şekilde zararların bir kısmını telafi edebilirler. Eğer sigortaları yoksa ciddi kayıpları var demektir."

Aksu köyünde yaşayan çiftçi Ersin Türken de dolunun kısa sürede bir yıllık emeklerini heba etiğini dile getirerek "Dolu taneleri fındık büyüklüğündeydi. Ekinlere ciddi zararlar verdi. Köyde devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yol kenarlarındaki büyük taşlar yola sürüklendi. Tahıllarda, bahçelerimizde ve meyvelerde zarar oldukça büyük" diye konuştu.