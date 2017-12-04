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Kütahya'da ev sahibi kiracı kavgası : 1 ölü, 7 yaralı

- Kavgayı ayırmak için araya giren damat, kayınpederinin elindeki bıçağı rastgele savurması sonucu öldü

Kütahya'da ev sahibi kiracı kavgası : 1 ölü, 7 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak için araya giren ev sahibinin damadı öldü, 1'i kadın 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde yaşayan E.Ç. (62) ile kiracısı M. Y.'nin (24) oturduğu binanın 3. katındaki eşyalarını taşımak için pencere çerçevelerini sökmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E. Ç, evden getirdiği bıçağı rastgele etrafa savurmaya başladı.

Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren damadı Yunus Gökçe (34), kiracısı M.Y. diğer komşuları S.G. (18), H.Y. (18) Z.K. (29), A.Y. (42), R.Y. (43), ve M.G. (49) isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan damadı Yusuf Gökçe, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılardan 1 kişinin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E. Ç ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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BıçaklamaDamatKütahya
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