Kütahya'da ev yangını

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir evde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında, dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında yaşayan Mehmet (84) ve Şükriye Basan (82) çiftinin yaşadığı evin oturma odasında yangın çıktı.

Durumu fark eden komşular, önce dumandan etkilenen yaşlı çifti evden çıkardı, ardından doğalgaz vanasını kapatıp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen yaşlı çift, sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnceleme yapan itfaiye ekipleri, kanepenin tutuşmasıyla başlayan yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Basan çiftinin komşuları da yaşlı adamın çok fazla sigara içtiğini, yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini iddia etti.