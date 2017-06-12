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Kütahya'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

- Akademisyenlerin de aralarında olduğu 8 şüpheli yakalandı

Kütahya'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce açığa alınan Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) görevli 8 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün üniversite yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 23 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DPÜ'de görevliyken açığa alınan, aralarında akademisyenlerin de olduğu F.Ş, E.S, F.G, H.B.S, A.Ç, E.S.A, R.Z. ve S.A. gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin de yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullandıkları belirtildi.

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