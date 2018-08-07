Kütahya'da hububat hasadına yağış engeli

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışlar yüzünden biçerdöverlerin tarlalara girememesi nedeniyle hububat hasadına ara verildi.

Aslanapa Ziraat Odası Başkanı Kahraman Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar yağışlarının olmamasından dolayı hububatın yeteri kadar gelişmediğini söyledi.

Son günlerdeki yağışın ise hasat zamanı gelen ürünlerde çeşitli hastalıklara yol açtığını anlatan Zeybek, şöyle konuştu:



"Aslanapa ilçemiz hububat alanında oldukça önemli bir merkez. Kütahya'da hububatın büyük bir kısmı ilçemizden karşılanmakta. Ancak bu yıl yağışlar bu durumu olumsuz etkilemekte. Yaz yağmurlarının son günlerde fazla olması sebebiyle hububatta mantar hastalığı ortaya çıktı. Bundan dolayı rekoltede düşüş bekliyoruz. Bunlarla birlikte ilçemizin farklı bölgelerinde dolu, sel gibi doğal afetler nedeniyle de çiftçilerimizin ürünleri zarar görmüş ve çiftçilerimiz mağdur duruma düşmüşlerdir. Geç gelen yağışların halen devam etmesi sebebiyle hasat sezonu da sağlıklı bir şekilde tamamlanamadı. Birçok üreticimiz yağış sebebiyle hasada ara vermek zorunda kaldı."

Hasadın ertelenmesinden dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu dile getiren Zeybek, bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılan girişimler sonucunda çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi ve banka borçlarının ertelendiğini kaydetti.

İlçeye bağlı Bezirgan köyünde çiftçilik yapan Mehmet Balcı ise "Yağışlar bu yıl çok fazla oluyor. Ekinimizi tarladan kaldıramadık. Tarlalar çamur olduğu için biçerdöverler tarlaya giremiyor. Ürün hep çürüdü. Bu yıl işimiz çok zor." ifadelerini kullandı.



Çiftçi Mehmet Öz de aşırı yağışlardan dolayı hasat yapamadıklarını, buğdayın tarlada kaldığını aktardı.

