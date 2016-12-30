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Kütahya'da "İlk Kıblemiz Kudüs" etkinliği

KÜTAHYA (AA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etik Topluluğunca "İlk Kıblemiz Kudüs" etkinliği düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Filistinli...

Kütahya'da

KÜTAHYA (AA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etik Topluluğunca "İlk Kıblemiz Kudüs" etkinliği düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Filistinli Mervan Ebu Musab, yaptığı konuşmada, ülkesini Yahudilere karşı savunduğu gerekçesiyle cezalandırıldığını, 20 yıl hapiste kaldıktan sonra Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Musab, Filistin'de bozgunculuk ve fesat çıkarıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"1971'de Kudüs'te doğdum ve oturduğum evden Mescid-i Aksa'yı görebiliyordum. Büyüdüğümde ve işgalcilerin ülkeme neler yaptıklarını gördüğümde tabii ki bu işgale karşı direndim. Biz, Yahudilerin bozgunculuk için çalıştıkları konusunda görüş birliğine vardık. Bu işgale karşı direnmemiz, üzerimize bir borçtu."

Filistinli gençlerin, ellerindeki bütün araçlarla direnmeye çalıştıklarını anlatan Musab, şunları söyledi:

"Filistin'de 30'dan fazla hapishane var. Ben 4 kez hapse girdim ve sonuncusu yaklaşık 20 yıl sürdü. Bütün dünya Yahudilerin 'Marmara' gemisinde ne yaptığını gördü. Artık hapishanelerde, duvarların arkasında neler yaptıklarını siz tahmin edin. Filistin'de sadece rüyasında gördüğü bir şeyi anlattığı için hapse atılanlar var. Bu, abartı değil, yaşanan bir hadise. Hapishanede hayat, gerçekten çok zor. Orada yaşanan her şey insan doğasına aykırı. Benim büyük bir ailem var. Öyle sanıyorum ki ailem de benim çektiğim sıkıntılar gibi sıkıntılar yaşıyor. Çünkü Filistin, büyük bir hapishane gibi. Yahudiler, özellikle Kudüs'te oturanların tamamını oradan çıkarmak için çalışıyor."

Musab, özellikle mülteciler konusunda yapılan çalışmalar ve Filistin'e verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği Genel Başkanı Erkan İlyas Helvacı da Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda gençlerin bilinçlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Etik Topluluğunun akademik danışmanı Doç. Dr. Mehmet Acet, akademisyenler, topluluk üyeleri ile öğrencilerin katıldığı etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi.

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