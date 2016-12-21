Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Afgan Muhammed Khalifeit, eşi ve 4 çocuğuyla kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Khalifeit'in komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aile üyelerini Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Afganların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.