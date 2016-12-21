Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

- Sobadan sızan gazdan zehirlenen 6 kişilik Afgan aile, tedavi altına alındı

Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Afgan Muhammed Khalifeit, eşi ve 4 çocuğuyla kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Khalifeit'in komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aile üyelerini Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Afganların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Afgan SığınmacıKarbonmonoksit ZehirlenmesiKütahya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.