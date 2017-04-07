Kütahya'da kaybolan gencin cesedi bulundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ormanlık alanda dün akşam kaybolan gencin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dümrekuluköyünde yaşayan Murat Akıncı'nın (19), büyükbaş hayvanları otlatmak için gittiği ormanlık alandan dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve Eskişehir AKUT ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de katıldığı ve sabaha kadar köpeklerle yürütülen arama çalışmaları sonucunda, Akıncı'nın cesedi, Eskişehir AKUT ekiplerince İncepınar mevkisinde bulundu.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine gönderildi.