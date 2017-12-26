Kütahya'da

KÜTAHYA (AA) - Mescid-i Aksa vaizi Şeyh Muhammed Arif, "Bugüne kadar camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa, bugüne kadar o mübarek mekanlarda secdeye gidebiliyorsak önce Rabbimize sonra da Türkiye'ye borçluyuz." dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye, Dumlupınar Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Burak Derneği iş birliğiyle "Kudüs Demek; Mekke, Medine, İstanbul Demek" başlıklı panel yapıldı.

DPÜ öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Bülent Cırık moderatörlüğünde Tavşanlı Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, ABD'nin Kudüs kararı ve buna karşı Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vaiz Şeyh Muhammed Arif paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin Filistin ve Kudüs konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle Filistin halkının minnettar olduğunu belirtti.

Kudüs'ün İslam dünyası için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Arif, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa, bugüne kadar o mübarek mekanlarda secdeye gidebiliyorsak önce Rabbimize sonra da Türkiye'ye borçluyuz. Bu topraklarda Osmanlı askerleri şehit olmuştur. Bu mübarek toprakların korunmasında bu örnek tavrı nasıl unutabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT üyesi ülkelerin liderlerini tek çatı altında toplamayı başardı ve oy birliğiyle karar alındı. Şunu aklınızdan çıkartmayın: Belki bu şeref sizlerin sayesinde gerçekleşecek ey Türk kardeşlerim, bunu uzak ihtimal olarak görmeyin."

Arif, dünyanın neresinde olursa olsun, nerede kan ve gözyaşı varsa Türkiye'nin yardım elini uzattığını sözlerine ekledi.

- "Bu dava akıllı bir şekilde devam edecektir"

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Mounjed Ahmmad da ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına yönelik tepkilerin önemine dikkati çekti.

ABD'nin kararına kimsenin "hayır" dememesinin sonucunu düşünmek dahi istemediğini anlatan Ahmmad, "Önce bu zulmün önüne geçilemeyeceğine işaret olacaktı. Kuvvetli zayıfı çiğnesin, kuvvetli zayıfı yok etsin olacaktı." ifadelerini kullandı.

Ahmmad, Kudüs için sarf edilen çabaların Allah tarafından mükafatlandırılacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin Kudüs'le ilgili mücadelesine değinen Mounjed Ahmmad, "22 Arap ülkesi var ve Allah bu şerefi başka ülkeye vermedi, sadece Türkiye'ye verdi çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu dava akıllı bir şekilde devam edecektir ve etmektedir. Allah kendisini korusun, Allah hepimizi muvaffak kılsın." diye konuştu.

Ürdün Milletvekili Dr. Ahmed el-Ragab ise ilk İslam devletinin Kudüs olduğunu, dünyadaki tüm Müslümanların buluşacağı son İslam devletinin de Kudüs olacağını ifade etti.