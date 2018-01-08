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Kütahya'da polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı

- Kazada Emniyet Müdür Yardımcısı ile bir polis memuru yaralandı

Kütahya'da polis aracı bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir polis aracının bariyerlere çarpması sonucu Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı ve bir polis memuru yaralandı.

Polis memuru Burhan Çakır yönetimindeki 43 SF 412 plakalı emniyete ait otomobil Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 39. kilometresinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kütahya Zafer Havalimanı'nda görevli Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Avcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürü Hasan Çevik, yaralı emniyet mensuplarına gerekli müdahalelerin yapıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

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