Kütahya'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaralayan cezaevi firarisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, ilçedeki açık cezaevinden 10 gün önce firar ettikten sonra tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçan hükümlü Gökhan Uslu'nun (31), Bağlık Mahallesi Piri Reis Sokak'taki evinde olduğunu belirledi.

Evin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışları kapatan ve çevre güvenliği alan ekipler, anons yaparak şüphelinin teslim olması için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarına rağmen şüphelinin teslim olmaması üzerine çelik yelek giyen polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'in yönettiği operasyon sonucunda, şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, Kaymakamı Yüksel Kara da bölgeye gelerek operasyon hakkında bilgi aldı.

5 Ağustos'ta cezaevi firarisi Gökhan Uslu, Ulu Cami Mahallesi'ndeki pazaryerinde tartıştığı Melih ve kardeşi Mustafa İşler'i pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra aynı gün Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında karşılaştığı Kadir Yolal'ı da aynı tüfekle vurarak yaralayıp, otomobille olay yerinden kaçmıştı.